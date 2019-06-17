Ожидаем попыток роста отечественных индексов в ходе торгов понедельника - Инвестиционная палата

"Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка в понедельник складывается, на наш взгляд, умеренно позитивно. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы демонстрируют попытки роста, цены на энергоносители и металлы стабильны. Мы ожидаем попыток роста отечественных индексов в ходе торгов понедельника, ближайшими целями роста, на наш взгляд, выступят значения 2755 по индексу МосБиржи и 1350 по индексу РТС. Решение ЦБ РФ о снижении ключевой ставки не оказало негативного воздействия на российский рубль, в краткосрочной перспективе мы ожидаем продолжения движения в паре доллар рубль в коридоре 63,8-65,3", - отмечает риск-менеджер Инвестиционной палаты Александр Крылов.