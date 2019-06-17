После умеренно позитивного старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации - ИК "Алго Капитал"

"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением около 0,2-0,3%, в районе 2745-2750 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2740, 2730 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2760, 2770 пунктов. После умеренно позитивного старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации. Утреннее улучшение состояния внешнего фона пока не столь масштабно, чтобы вызвать активные покупки на локальном рынке акций. Выхода важных иностранных статистических показателей сегодня не ожидается. Поэтому во второй половине дня привычным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных котировок", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.