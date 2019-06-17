Возможен некоторый период затишья на рынке акций - ИФ "Олма"

"В краткосрочной перспективе возможен некоторый период затишья на рынке акций - участники торгов ожидают комментария ФРС США по итогам регулярного заседания (18-19 июня), в котором рассчитывают найти указания на планы по смягчению денежной политики. Сравнительно сильные данные по розничной торговле дали основания для некоторых сомнений в необходимости скорого снижения базовой процентной ставки ФРС, оставив рынок в состоянии неопределенности и предоставив повод для укрепления доллара США к корзине мировых валют. На внутреннем валютном рынке пока не наблюдается оснований для сильных движений, но повышение по индексу доллара (DXY) подразумевает возможность приостановки коррекции вниз по паре доллар-рубль в начале торгов", - отмечает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.

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