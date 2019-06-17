Дальнейшая динамика индекса МосБиржи во многом будет зависеть от общего "риск-аппетита" на глобальных рынках - Промсвязьбанк

"Что касается российского рынка акций, то в пятницу индекс МосБиржи продемонстрировал локальную коррекцию на 0,7%, вернувшись ниже отметки в 2750 пунктов. Дивидендный сезон на российском рынке продолжается, что суммарно обеспечит техническое снижение индекса примерно на 13-14 пунктов. Дальнейшая динамика индекса МосБиржи во многом будет зависеть от общего "риск-аппетита" на глобальных рынках. До заседания Федрезерва ожидаем нейтрального влияния внешних условий и консолидации индекса МосБиржи вблизи отметки в 2750 пунктов", - считает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.