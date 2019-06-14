Рынок акций РФ на неделе продолжил обновление максимумов в дивидендный сезон

Рынок акций РФ во вторую неделю июня продолжил подъем в условиях дивидендного сезона и сохраняющегося спекулятивного внутреннего спроса на бумаги, благодаря чему индекс МосБиржи в очередной раз обновил исторический максимум, протестировав рубеж 2770 пунктов; индекс РТС поднялся до 1350 пунктов - максимума с июля 2014 года. При этом внешние фондовые площадки и нефть скорректировались вниз на неопределенности торгового противостояния между США с остальным миром, также продолжился отток западного капитала с развивающихся рынков.

Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) в период с 6 по 12 июня стал третьим наихудшим результатом за 2019 год и составил $200 млн против оттока $230 млн неделей ранее. Фонды, инвестирующие только в акции РФ, зафиксировали второй по величине отток капитала за текущий год на уровне $140 млн, неделей ранее отток равнялся $150 млн (данные EPFR Global).

Индекс МосБиржи в период с 10 по 14 июня вырос на 0,4% и составил 2739,28 пункта, индекс РТС прибавил 1,1% и достиг 1341,05 пункта на фоне снижения доллара до 64,35 руб./$1 (-0,46 рубля). Нефть Brent за неделю упала на 1,7% или $1,1 (августовский фьючерс).

Неделя начиналась с обновления исторического максимума по индексу МосБиржи за счет роста большинства blue chips на фоне оптимизма внешних фондовых площадок благодаря позитивным событиям в торговой сфере; усилия "быков" сдерживала упавшая нефть. Индекс МосБиржи превысил 2740 пунктов, индекс РТС - 1335 пунктов во главе с бумагами "РусГидро" (+3,6%). Просели из-за отсечки на бирже дивидендов за IV квартал бумаги "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,4%, выплаты 1,4 рубля на акцию).

Президент США Дональд Трамп сообщил, что отказывается от идеи введения пошлин в отношении Мексики, так как достиг с этой страной соглашения о борьбе против нелегальной иммиграции. Инвесторов также ободрило заявление глав финансовых ведомств стран G20 по итогам состоявшейся в выходные встречи, в котором была выражена готовность принять меры для противостояния возникающим рискам. Нефть вечером корректировалась вниз (Brent опустилась ниже $63 за баррель) после роста, подогретого ранее новостями об ослаблении буровой активности в США (число активных буровых сократилось за неделю на 11 единиц), а также сигналами о том, что страны ОПЕК+ готовы продлить соглашение об ограничении добычи на второе полугодие текущего года.

Во вторник рынок акций продолжил подъем вслед за мировыми фондовыми площадками на решении президента США Трампа не вводить пошлины на импорт товаров из Мексики. Индекс МосБиржи превысил 2750 пунктов (новый максимум) на бумагах нефтяников и металлургов, причем лидерами роста выступили бумаги "РусАла" (+5,1%) и "Норникеля" (+3,3%) на новостях, что дивидендная политика ГМК пока останется без изменений; упали из-за отсечки дивидендов акции Сбербанка (-5,3%).

Трамп заявил в интервью телеканалу CNBC, что США введут новые пошлины на импорт китайских товаров на общую сумму около $300 млрд в год, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на саммит G20 в японской Осаке 28-29 июня. Нефть Brent просела в район $62 за баррель на опасениях, что ухудшения торговых отношений между США и Китаем приведет к замедлению темпов роста мировой экономики и сократит спрос на сырье.

В четверг, 13 июня, после выходного дня, рынок акций вновь вырос по индексам на фоне общемировой коррекции после отката, негативная реакция на новости о возможных санкциях США против "Северного потока 2" была нивелирована отскоком нефти вверх. Индекс МосБиржи обновил исторический максимум на закрытие торгов (поднялся к 2760 пунктам), при этом лидировали в росте акции "Интер РАО" (+4,5%) на дивидендных новостях, а в аутсайдерах выступил "Магнит" (-3,5%) из-за отсечки дивидендов с учетом расчетов "Т+2".

Как сообщил "Голос Америки", президент США раскритиковал Германию за закупки российского газа и заявил, что рассматривает возможность введения санкций США против газового проекта "Северный поток 2". Правление "Интер РАО" сообщило, что направит на выплату дивидендов за 2018 год 17,9 млрд рублей, из которых 7,9 млрд рублей будут взяты от проданной в 2016 году доли в ПАО "Иркутскэнерго".

Нефть Brent накануне резко упала на статистике Минэнерго США о росте запасов в стране (цена опускалась ниже $60 за баррель), а в четверг отскочила в район $61,5 за баррель на новостях о повреждении двух нефтетанкеров в Оманском заливе из-за возможной атаки на суда. Западные СМИ сообщили в четверг со ссылкой на источники, что по одному из танкеров в Оманском заливе была выпущена торпеда, второй танкер пострадал от взрыва магнитной мины.

В пятницу рынок акций обновил максимумы индексов на бумагах энергокомпаний и Сбербанка, нивелировав негативный старт торгов из-за отсечки на бирже дивидендов в бумагах "Роснефти" (-3,3%) с учетом расчетов "Т+2", после чего вечером скорректировался вниз перед выходными на фоне негативных сигналов с внешних площадок. Индекс МосБиржи протестировал 2770 пунктов, индекс РТС превышал 1350 пунктов (максимум с июля 2014 года), после чего индикаторы откатились к закрытию торгов в район 2740 и 1340 пунктов соответственно.

Негативные новости о санкциях США в отношении "Северного потока 2" рынок проигнорировал. Сенатор США Джон Баррассо внес в американский Конгресс законопроект, которым предусмотрено введение ограничительных мер в отношении проекта "Северный поток 2" и иных российских газопроводов, говорится в заявлении пресс-службы сенатора, опубликованном на его сайте. В документе отмечается, что законопроект "предусматривает введение санкций против "Северного потока 2", по которому будет транспортироваться газ из России в Германию, а также против других российских газопроводов".

Банк России в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку до 7,5% годовых, на что рынок акций и рубль отреагировали нейтрально.

По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", лучше рынка выглядели бумаги "МРСК Северо-Запада" (+10%), "Интер РАО" (+9%), "префы" "Татнефти" (+9%); хуже рынка смотрелись Сбербанка (-4% и -5% "префы"), "Магнита" (-5%), "АЛРОСА" (-4%).

Рынок акций на следующей неделе может продолжить постепенный подъем на фоне ожиданий смягчения монетарной политики мировыми центробанками (в первую очередь, США), при этом отсечки дивидендов в ряде металлургических компаний (Северсталь, НЛМК, ММК за I квартал, "Норникель") будут оказывать умеренное давление на российские индексы. Коридор колебаний индекса МосБиржи на неделе может составить 2700-2780 пунктов, для индекса РТС - 1310-1370 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".