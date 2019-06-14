Рост цен евробондов РФ в середине недели сменился снижением в рамках коррекции

Москва. 14 июня. Рост котировок большинства выпусков российских еврооблигаций, отмечавшийся 10-11 июня, в середине недели сменился снижением в рамках коррекции, которая к пятнице сошла на нет. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) продемонстрировали противоположную динамику - плавное снижение цен в начале недели и восстановительный рост в среду-четверг, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.

Начало недели было позитивным для долговых бумаг практически всех стран с развивающейся экономикой, в том числе и отечественных евробондов, благодаря возросшему у глобальных инвесторов "аппетиту к риску" на фоне ожиданий скорого снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США. Так, вероятность снижения базовой процентной ставки ФРС на ближайшем заседании 31 июля выросла до 83%. Позитивное влияние на мировые рынки капитала оказали опубликованные 7 июня в США слабые статданные по рынку труда за май, которые, по мнению экспертов, увеличивают вероятность смягчения денежно-кредитной политики ФРС.

Кроме того, участники рынка стали прогнозировать, что примеру американского регулятора в плане смягчения ДКП могут последовать и другие мировые Центробанки, в частности ЕЦБ.

Согласно данным Минтруда США, число рабочих мест в экономике страны в мае увеличилось на 75 тыс. человек. Результат оказался гораздо хуже прогноза: аналитики в среднем ожидали повышения на 180 тыс. Уровень безработицы в Штатах в прошлом месяце остался на отметке 3,6%, что является минимумом с 1969 года.

Поддержку мировым рынкам капитала оказало также решение президента США Дональда Трампа отказаться от идеи введения пошлин в отношении Мексики, так как с этой страной было достигнуто соглашение по борьбе против нелегальной иммиграции. Кроме того, инвесторов ободрило заявление глав финансовых ведомств стран G20 по итогам состоявшейся в выходные встречи, в котором была выражена готовность принять меры для противостояния возникающим рискам.

Котировки российских еврооблигаций 11 июня приостановили рост после бурного ралли последних нескольких дней на фоне снижения активности покупателей в отношении рисковых активов. Во вторник каких-либо важных новостей для рынка не было, поэтому инвесторы в евробонды РФ проторговывали текущие ценовые уровни.

Фондовые индексы США и Европы завершили снижением торги в среду (на российских биржах торги в этот день не проводились в связи с праздничным днем); инвесторы оценивали статданные по американской инфляции и следили за ходом противостояния Вашингтона и Пекина во внешнеторговой сфере. Президент США Трамп в ответ на вопрос о том, если ли какие-то сроки для заключения торгового соглашения с Китаем, заявил, что все сроки есть только у него в голове. "США либо заключат великолепную сделку с Китаем, либо сделки не будет вовсе", - добавил он. На этом фоне российские еврооблигации, торгующиеся на мировых площадках, немного снизились в цене, так как негативные внешние факторы давили на инвесторов.

Вместе с тем в четверг активность продавцов снизилась на фоне наметившейся стабилизации ситуации на мировых рынках капитала; поддержку мировым рынкам по-прежнему оказывали ожидания глобальных инвесторов относительно скорого снижения процентных ставок мировыми центробанками, и прежде всего Федеральной резервной системой.

В последний день недели котировки отечественных евробондов восстанавливались после просадки, зафиксированной в середине недели. Таким образом, итоговые недельные изменения цен для большинства выпусков еврооблигаций России оказались незначительными.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели выросла всего на 0,09% и составила 112,74% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился на 5 базисных пунктов и 14 июня составил 140 базисных пунктов).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за неделю на 0,13% (их доходность снизилась на 1 пункт - до 4,62% годовых), в то время как евробонды с погашением в 2042 подешевели на 0,03% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 1 пункт - до 237 базисных пунктов), а бумаги с погашением в 2047 году - не изменились в цене за пять дней (их доходность сохранилась на уровне 4,74% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году подешевел на 0,08%, до 102,4% от номинала (его доходность выросла на 1 пункт и составила 3,9% годовых); вместе с тем евробонды с погашением в 2026 году подорожали на 0,37%, с погашением в 2023 году - на 0,11% (их спред к US Treasuries сузился на 4 пункта и составил 134 базисных пункта).

Цены валютных гособлигаций России на следующей неделе могут слегка снизиться в рамках коррекции на фоне прогнозируемого ухудшения конъюнктуры мировых рынков капитала, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". По мнению аналитиков, давление на мировые рынки могут оказать опасения относительно замедления темпов роста мировой экономики, а также сохраняющаяся неопределенность в торговых спорах между Соединенными Штатами и их торговыми партерами (Китаем, ЕС, Японией). Вместе с тем поддержку валютным гособлигациям России будут оказывать позитивные внутренние факторы, касающиеся в том числе профицитного исполнения бюджета и сильного сальдо торгового баланса.