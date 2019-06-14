Ждать роста рубля к 63,6 за доллар можно, если цены на нефть не уйдут ниже $60 - БКС

"Снижение ставки было ожидаемым и существенного движения рубля против доллара мы не увидели. Тем не менее, определенные сомнения в решительности ЦБ у отдельных аналитиков были. Главным образом присутствует беспокойство относительно глобального роста и цен на нефть, а также снижения привлекательности российских активов. Макростатистика выходит все более настораживающая. Российские активы всегда считались рискованными и в случае общего выхода из риска должны дешеветь. Однако за последние годы санкционные угрозы сдерживали приток западного капитала, в то время как ЦБ занимался расчисткой банковского сектора, стабилизацией курса рубля на основе таргетирования инфляции. В то же время Россия подключилась к контролю цен на нефть, присоединившись к группе ОПЕК в рамках конкретных договоренностей. Решительность Банка России на данном заседании в большей степени выразила уверенность в завтрашнем дне. На этом фоне рубль немного укрепился. Ждать его дальнейшего роста к 63,6 можно, если цены на нефть не уйдут ниже 60. Это зависит не только от ОПЕК+, а от ситуации с добычей в США и глобального спроса на нефть, которому в определенной степени угрожает замедление экономического роста как в циклическом плане, так и при содействии торгового протекционизма и торговых войн. ЦБ может еще раз в этом году снизить ставку на 0,25%, если ситуация не продолжит ухудшаться с глобальным спросом", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Альберт Короев.