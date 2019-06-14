Рубль чуть ускорил рост к доллару и евро после решения ЦБ РФ снизить ставку на 25 б.п., до 7,5%

Москва. 14 июня. Доллар и евро усилили снижение на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль немного ускорил темпы укрепления к бивалютной корзине после решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 7,5%.

Курс доллара США составил 64,29 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 29 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 72,38 руб./EUR1, подешевев на 43,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 35,53 копейки - до 67,93 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 19,88 копейки, до 64,4326 руб./$1, и уменьшил курс евро на 31,48 копейки, до 72,6993 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на дневных торгах после довольно скромного укрепления сразу после объявления решения ЦБ РФ по ставке. Участники рынка позитивно оценили заявление регулятора о наличии возможности дальнейшего снижения ключевой ставки уже в ближайшее время в связи с ожиданиями снижения темпов роста инфляции в 2019 году (до 4,2-4,7% с 4,7-5,2%).

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, отмечается в пресс-релизе регулятора.

"Пересмотр прогноза учитывает завершение переноса повышения НДС в цены, в том числе влияния вторичных эффектов, а также сохранение относительно благоприятных внешних условий и сдержанной динамики внутреннего спроса. В дальнейшем, по прогнозу Банка России, годовая инфляция будет находиться вблизи 4%", - говорится в пресс-релизе регулятора.

Как отметил руководитель управления фондовых операций УК "Трансфингруп" Равиль Юсипов, решение Банка России было ожидаемо рынком, поэтому не стоит ждать существенной реакции рубля на него. "Судя по кривой ОФЗ, такие ожидания уже были заложены, тем более, если смотреть на золотовалютные резервы и на монетарный курс (очень редко когда в России монетарный курс находится ниже реального курса рубля). Более того, на таких ЗВР и на фоне дальнейшего осторожного снижения ставки можно ожидать укрепления рубля. В июле целевой курс пары "доллар-рубль" видится ниже текущего, в коридоре 62-64 руб./$1", - подчеркнул Юсипов.

"Исходя из сегодняшней риторики ЦБ в пресс-релизе, мы допускаем возможность еще одного снижения ключевой ставки на 25 б.п. на следующем опорном заседании в сентябре текущего года при сохранении текущих темпов замедления инфляции и снижении инфляционных ожиданий, а также отсутствии реализации геополитических и санкционных рисков. При этом напомним, что в терминах регулятора нейтральный уровень ставок означает премию в 2-3 п.п. к уровню инфляции. Таким образом при сближении инфляции с таргетом ЦБ в 4% в первой половине 2020 года можно ожидать снижения ключевой ставки, как минимум, до уровня в 7% годовых", - подчеркивает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Кроме того, участники рынков сфокусировались на грядущем заседании Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут подведены на следующей неделе в среду. Ранее на этой неделе председатель ФРС Джером Пауэлл заявил о готовности американского ЦБ поддержать экономический подъем в США. Его слова были восприняты трейдерами как сигнал того, что Федрезерв открыт к снижению базовой процентной ставки. В пользу смягчения политики ФРС говорят и последние статданные: число рабочих мест в США в мае увеличилось всего на 75 тыс., что оказалось существенно хуже прогнозов рынка, в то время как инфляция замедлилась.

Нефтяной рынок в целом стабилен в ходе торгов в пятницу, однако завершает неделю в минусе, несмотря на эскалацию напряженности на Ближнем Востоке и опасения перебоев с поставками. Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК повысились на 0,1% - до $61,37 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снизились на 0,33% - до $52,11 за баррель. С начала недели Brent подешевела на 2,9%, WTI - на 3,4%.

Участники нефтяного рынка реагируют на отчет Международного энергетического агентства (МЭА), которое снизило прогноз роста спроса на нефть на 2019 год на 100 тыс. баррелей в сутки - до 1,2 млн б/с. Прогноз снижается по итогам второго месяца подряд.

Между тем в четверг стало известно о нападении на два танкера в Оманском заливе. По некоторым данным, могла иметь место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар, однако официального подтверждения этой версии нет.

Напряженность на Ближнем Востоке может негативно сказаться на поставках нефти, однако в настоящее время регион не так важен для мирового рынка, как несколько десятилетий назад, во многом благодаря скачку добычи сланцевой нефти в США, отмечает агентство Bloomberg.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов снизились в пятницу перед решением ЦБ РФ по ставке. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,81% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 4 б.п. - до 7,89% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 2 б.п. - до 8,03% годовых, ставка на срок 3 месяца опустилась на 4 б.п. - до 8,14% годовых, ставка на срок 6 месяцев снизилась на 5 б.п. - до 8,23% годовых.