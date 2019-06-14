Рынок нефти по-прежнему слаб - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"На этой неделе российский рынок показал рост, - подчеркивает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников. - Тут тебе и дивидендный фактор, и растущие ожидания ослабления денежной политики от ФРС США... На прошлой неделе глава ФРС США Джером Пауэлл дал понять, что центральный банк готов снизить процентные ставки, чтобы помочь стабилизировать экономику, если торговая война между Вашингтоном и Пекином начнет сдерживать рост экономики. С торговой войной есть неопределенность - президент Дональд Трамп может повысить тарифы против Китая, если президент Си Цзиньпин не встретится с ним на саммите G-20 в Японии в конце этого месяца. И я не знаю какой фактор победит на следующей неделе - фактор ожидания ослабления денежной политики от ФРС США или фактор роста геополитической напряженности после атак на танкеры в Ормузском проливе. Какие-то качели…"

"Вернемся к отечественному фондовому рынку, - продолжает А. Верников. - На дневных графиках эмитентов нет "медвежьих расхождений". Кому-то очень хочется сыграть на понижение, но формальных оснований для этого нет. Девять торговых дней подряд акции "ползут" наверх, упершись в верхние конверты Боллинджера. Инвестиционные трейдеры в такой ситуации не покупают - слишком рискованно. Краткосрочные трейдеры могут разыграть финальный импульс на перепроданном рынке и закрыть позицию через несколько часов. Вероятно, инвестиционные трейдеры решат зафиксировать прибыль, когда цены на нефть (Brent) нырнут под отметку $60. После провокации в Ормузском проливе рынок нефти также слаб - такого рода единичные провокации вряд ли нарушат транзит нефти. К тому же фундаментально нефть слаба. В четверг Организация стран-экспортеров нефти снизила свой прогноз роста мирового спроса на нефть в этом году. В ежемесячном отчете ОПЕК заявила, что пересмотр в значительной степени отражает слабые данные о спросе со стороны развитых стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития. Лично я не считаю поддержку $60 на графике нефти надежной. Надёжность может появиться, когда ОПЕК и союзники продлят (ориентировочно в конце месяца) сделку по ограничению нефтедобычи.

Часть инвесторов сейчас взяла паузу в покупках, и это оправданно. Что касается активной игры на понижение, то для этого надо иметь "технический мандат" в виде пробития вниз горизонтальной поддержки 2690 на индексе МосБиржи или ложного пробития отметки 1346,79 на графике золота".