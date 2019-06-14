На рынке ОФЗ преобладает определенная неуверенность перед заседанием Центробанка - Уралсиб

"В целом на рынке преобладает определенная неуверенность перед сегодняшним заседанием Центробанка, - констатирует аналитик корпорации Уралсиб Ирина Лебедева. - С одной стороны, практически все ждут, что регулятор снизит сегодня ключевую ставку, но это снижение уже отражено в ценах ОФЗ. С другой стороны, остается неясность относительно комментария ЦБ – вполне вероятно, что он окажется достаточно жестким. В этих условиях многие участники рынка могут начать фиксировать прибыль. Кроме того, резко выросла неопределенность с динамикой цен на нефть. Так, после публикации данных по запасам в США цены в среду заметно снизились, но вчера снова подскочили на новостях об атаке на два танкера в Оманском заливе. Нефтяные цены оставались волатильными в течение всего торгового дня. В результате котировки большинства бумаг вчера снизилась. Объем торгов при этом вырос, достигнув более 23 млрд руб. Сильнее всего упали котировки самого длинного выпуска – ОФЗ 26225, погашаемого в мае 2034 г., он потеряли около 0,2% от номинала. В целом же, доходности ОФЗ выросли на 2–3 б.п. вдоль кривой. Наибольшая торговая активность наблюдалась в ОФЗ 26226 с погашением в октябре 2026 г., оборот в этой бумаге превысил 6,6 млрд руб., а также ОФЗ 26227 с погашением в июле 2024 г. Доходности обоих выпусков прибавили вчера 2 б.п. Сегодня в первой половине дня затишье на рынке, скорее всего, сохранится, но после публикации итогов заседания ЦБ и пресс-конференции Эльвиры Набиуллиной активность может возрасти".