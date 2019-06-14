Рынок акций РФ утром обновил максимумы на бумагах энергетиков и Сбербанка, нивелировав отсечку Роснефти

Москва. 14 июня. Рынок акций РФ утром в пятницу обновил максимумы индексов на бумагах энергокомпаний и Сбербанка, нивелировав негативный старт торгов из-за отсечки на бирже дивидендов в бумагах "Роснефти" с учетом расчетов "Т+2"; внешние площадки при этом подают негативные сигналы.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2764,58 пункта (+0,2%, максимум сессии и новый пик - 2765,88 пункта), индекс РТС - 1352,17 пункта (+0,4%) - максимум с июля 2014 года; цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2%.

Доллар подешевел до 64,41 рубля (-0,18 рубля).

Негативные новости о санкциях США в отношении "Северного потока 2" рынок проигнорировал. Сенатор США Джон Баррассо внес в американский Конгресс законопроект, которым предусмотрено введение ограничительных мер в отношении проекта "Северный поток 2" и иных российских газопроводов, говорится в заявлении пресс-службы сенатора, опубликованном на его сайте. В документе отмечается, что законопроект "предусматривает введение санкций против "Северного потока 2", по которому будет транспортироваться газ из России в Германию, а также против других российских газопроводов".

Подорожали акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,4% и +1% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,9%), Сбербанка (+0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,6%).

Подешевели рублевые акции "Роснефти" (-1,5%, до 415,85 рубля, дивиденды за 2018 год - 11,33 рубля на акцию), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,4%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%).

Индексы в США накануне выросли после двухдневного снижения, в том числе благодаря повышению котировок акций нефтяных компаний на фоне сохраняющегося подъема цен на топливо из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил об отсутствии четких сроков введения новых пошлин для очередной порции товаров китайского экспорта. "США либо заключат великолепную сделку с Китаем, либо сделки не будет вовсе", - сказал он.

Кроме того, усиливаются ожидания смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС). Надежды на снижение базовой ставки увеличились после публикации данных об инфляции в США за май, указавших на замедление темпов роста потребительских цен.

Между тем, в пятницу в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, китайский Shanghai Composite просел на 1%), проседают Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,3-0,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 потерял 0,2%), инвесторы оценивают усиление напряженности на Ближнем Востоке и другие геополитические риски, что поддерживает нефть.

Тем не менее, цена Brent находится на $0,3 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в четверг. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в пятницу составила $61,14 за баррель (-0,3% и +2,2% накануне), июльская цена WTI - $51,97 за баррель (-0,6% и +2,2% в четверг).

Некоторые аналитики прогнозируют, что эскалация конфликта между США и Ираном может привести к скачку нефтяных котировок на величину до $7 за баррель, сообщает MarketWatch. Тем не менее, другие эксперты отмечают, что пока рано говорить о том, как события в Оманском заливе повлияют на ситуацию на рынке.

Тем не менее, котировки нефти могут завершить текущую неделю "в минусе": Brent потеряла около 2,5%, WTI - порядка 3%.

В четверг два танкера в Оманском заливе подверглись нападению. По некоторым данным, могла иметь место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар, однако официального подтверждения этой версии нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана.

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении Иран. Он отметил, что эта оценка была основана на разведданных, но не представил никаких публичных доказательств в поддержку своего утверждения.

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, с позиций технического анализа восходящий тренд по индексу РТС остается в силе. Ожидания смягчения денежной политики ФРС остаются фактором поддержки для спроса на рынках акций в целом. Вместе с тем остается открытым вопрос о том, в какой степени монетарные меры стимулирования экономики смогут компенсировать негативный эффект от "торговых войн" - этот фактор неопределенности пока заставляет ставить под сомнение устойчивость подъема на рынках акций. На валютном рынке в течение дня повлиять на курс рубля может решение ЦБ РФ по ключевой процентной ставке (13:30 МСК, консенсус-прогноз Bloomberg предполагает снижение ставки с 7,75% до 7,5% годовых).

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, аппетит к риску в конце недели остается сегментированным - развитые рынки выглядят получше развивающихся. Сдержанному подъему первых вслед за США способствует уверенность в смягчении политики ФРС со скорым понижением ключевой ставки (заседание регулятора состоится на следующей неделе). Согласно фьючерсам на ставку, рынок оценивает вероятность ее снижения уже на июльском заседании почти в 85%, а в целом до конца года рынок закладывает уже 3 понижения. Старт цикла снижения ключевой ставки в США укладывается в текущий прогноз по американской экономике, но пока нет достаточных ни конъюнктурных, ни экономических оснований для срочного и столь серьезного снижения ставки.

Развивающиеся рынки остаются под давлением неопределенности относительно развития торгового конфликта США-Китай и реализации угроз президента США Трампа обложить весь китайский импорт повышенными пошлинами (видимо, до саммита G20 новых вводных не появится). Не способствуют улучшению настроений на рынках и заявления США, обвинивших Иран в атаках на танкеры в Оманском заливе, и события на турецком рынке.

Тем не менее, внешняя конъюнктура носит нейтральный характер для российского рынка акций, который сохраняет готовность продолжить повышение. Активная фаза дивидендного сезона позволит индексу МосБиржи в отсутствие негативных сюрпризов от статистики по КНР и США удержаться в зоне 2750-2800 пунктов. Внутренние события (заседание Банка России, от которого ждут понижения ставки, и отсечка в акциях "Роснефтии") вряд ли окажут существенное влияние на настроения на рынке, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, основную опасность для краткосрочных "быков" на российском рынке акций по-прежнему представляет краткосрочная перекупленность. Ближайшими поддержками для индексов МосБиржи и РТС выступают отметки 2715 и 1320 пунктов соответственно. Потенциальное снижение процентной ставки ЦБ РФ в пятницу может оказать локальное давление на российскую валюту.

Руководитель аналитического отдела ИК "Инстант Инвест" Александр Тимофеев также отмечает сохранение неопределенности на торговом фронте, где президент США Трамп выдает противоречивые заявления, а китайский лидер пока так и не подтвердил свой визит на предстоящий саммит "двадцатки".

Нефть Brent резко восстановилась на сообщениях об атаке на нефтяные танкеры в Оманском заливе, которая спровоцировала всплеск опасений по поводу перебоев в поставках из региона. В целом обстановка в сырьевом сегменте остается нервозной из-за потенциальных последствий торговых войн и дальнейшего роста активности на сланцевых месторождениях США. Два этих фактора будут препятствовать более внятному восстановлению цен в ближайшее время.

От ЦБ РФ ждут снижения ключевой ставки до 7,5% на фоне недавнего замедления инфляции, а также в целях поддержания экономики, что перекрывает фактор геополитической неопределенности, а именно - провал в переговорах между США и Китаем. Поскольку возобновление цикла смягчения политики уже по большей части учтено в ценах, вряд ли стоит ожидать бурной реакции рынка на итоги заседания регулятора, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Северо-Западное пароходство" (MOEX: SZPR) (+6,8%), "Новороссийского морского торгового порта" (+3,4%, до 7,83 рубля), "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (+3%).

Акции ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (MOEX: NMTP) обновили максимум с марта прошлого года на новостях о дивидендах. Как сообщил журналистам вице-президент "Транснефти" (MOEX: TRNF), председатель совета директоров НМТП Рашид Шарипов, треть из 35,5 млрд рублей, полученных за продажу "Новороссийского зернового терминала", порт направит на дивиденды за 2019 год.

Р.Шарипов также добавил, что в планах есть частичное погашение валютного кредита, но это решение будет приниматься уже в конце года.

Подешевели бумаги "МРСК Северного Кавказа" (MOEX: MRKK) (-4,2%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (-1,5%), ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (-1,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 9,314 млрд рублей (из них 2,56 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).