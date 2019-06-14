Сохраняющийся потенциал увеличения вложений нерезидентов в ОФЗ будет и далее поддерживать рубль - РФПИ

"Торги в четверг российская валюта завершила с минимальными изменениями, проведя большую часть торговой сессии в узком диапазоне 64.56-64.64/USD. Торговая активность была пониженной, присутствующие потоки от экспортеров на продажу валюты ощущались, но их не хватало на более заметное изменение котировок рубля. Активность иностранцев оставалась низкой, что вполне логично в преддверии сегодняшнего решения ЦБ по ключевой ставке. Учитывая, что сегодняшнее снижение ставки на 25 б.п. уже заложено в цены, то существенного влияния на курс рубля не ожидаем. Если комментарий регулятора останется мягким и предполагающим дальнейшее ослабление политики, то приток средств в ОФЗ способен дать рублю шансы на дальнейший рост. Если же ЦБ окажется в своих прогнозах более осторожным, чем считалось до решения, то возможна коррекция на рынке ОФЗ и в рублевых активах с умеренным ослаблением рубля. Однако вряд ли речь будет идти о движении дальше отметки 65/USD. Наш базовый сценарий предполагает мягкую риторику ЦБ и, поэтому, стабильность рубля. История со снижением ставок в России только начинается, поэтому сохраняющийся потенциал увеличения вложений нерезидентов в ОФЗ будет и далее поддерживать рубль", - указывает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.