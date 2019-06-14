Рубль может по итогам пятницы продемонстрировать более заметное укрепление в паре с долларом, чем с евро - "Нордеа Банк"

"Рубль закрепился ниже отметки 65 в паре с долларом в рамках текущей недели несмотря на сохранение нефти вблизи отметки 60 долл./бар. Внешний фон остается скорее нейтральным, обеспечивая рублю относительную стабильность. Сегодня в фокусе рынка решение Банка России по ключевой ставке (13:30 по Москве), которое будет сопровождаться пресс-конференцией председателя. На рынке существует практически полный консенсус относительно предстоящего сегодня снижения ставки на 25 базисных пунктов. Более важным нам кажется не само решение, а сигнал относительно дальнейших действий регулятора. Подкрепление уверенности рынка в дальнейшем снижении ставки может дать дополнительный стимул к снижению доходностей на рынке ОФЗ, поддерживая спрос на них и укрепляя рубль на горизонте будущей недели. По факту решения рубль вряд ли продемонстрирует заметную реакцию с учетом того, насколько ожидаемо сегодняшнее решение. Данные по розничным продажам в США, публикуемые в 15:30 по Москве, могут оказаться слабыми и оказать давление на доллар. Как следствие, рубль может по итогам дня продемонстрировать более заметное укрепление в паре с долларом, чем с евро", - отмечают эксперты "Нордеа Банка".