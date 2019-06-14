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Главная / Мнения аналитиков / У отечественных активов сохраняется пространство для ралли - Росбанк
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14 июня 2019 года 10:59
У отечественных активов сохраняется пространство для ралли - Росбанк
"Сегодняшнее заседание Банка России по вопросам денежно-кредитной политики обещает быть знаковым, - считают аналитики Росбанка. - Во-первых, согласно нашему прогнозу и ожиданиям рынка, регулятор вновь перейдет к снижению ключевой ставки (-25 бп до 7.50% годовых). Во-вторых, в моменте все еще велика неопределенность относительно того, насколько мягкой будет риторика регулятора. Если рассуждать логически, Банк России сопроводит снижение ключевой ставки сдержанными обещаниями на будущее. Инфляция и инфляционные ожидания в РФ замедляются, но остаются на повышенном уровне. Внешние риски не уходят, пусть и видоизменяются: на смену ужесточению политики ФРС и санкционным заголовкам пришли торговые прения между США и Китаем. В подобных условиях напрашивается аккуратная формулировка со стороны регулятора ("… допускает возможность постепенного снижения ключевой ставки …"), нежели прямое обещание ("… продолжит снижение ключевой ставки …")". "Интуитивно, однако, у нас не получается отделаться от ощущения, что Банк России найдет способ преподнести рынку мягкий сюрприз, - подчеркивают эксперты Росбанка. - В последние годы регулятор приучил экономистов к возможности действовать на опережение - причем, в обе стороны, в зависимости от сложившихся условий. Даже абстрагируясь от полета интуиции относительно сегодняшнего заседания ЦБ, мы полагаем, что у отечественных активов сохраняется пространство для ралли, - пусть и более медленными темпами, чем в прошлые недели. Кривая IRS остается завышенной для сценария последнего смягчения ДКП, прежде всего, на более длинном участке (3 года 7.79%, 5 лет 7.98%). А для кривой ОФЗ растет вероятность увидеть значительно более скромные объемы первичного предложения нового госдолга на горизонте ближайших месяцев".
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14 июня 2019 года 14:23
"На сегодняшнем заседании Банк России ожидаемо снизил ставку на 0,25 п.п. до 7,5%, - отмечает эксперт Промсвязьбанка Денис Попов. - лавная интрига заключалась в тональности комментариев регулятора и уровне нового прогноза по инфляции. Умеренные комментарии закрепляли текущие настроения участников... читать дальше
.14 июня 2019 года 13:47
"На этой неделе российский рынок показал рост, - подчеркивает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников. - Тут тебе и дивидендный фактор, и растущие ожидания ослабления денежной политики от ФРС США... На прошлой неделе глава ФРС... читать дальше
.14 июня 2019 года 13:22
Сохраняющийся потенциал увеличения вложений нерезидентов в ОФЗ будет и далее поддерживать рубль - РФПИ
"Торги в четверг российская валюта завершила с минимальными изменениями, проведя большую часть торговой сессии в узком диапазоне 64.56-64.64/USD. Торговая активность была пониженной, присутствующие потоки от экспортеров на продажу валюты ощущались, но их не хватало на более заметное изменение... читать дальше
.14 июня 2019 года 12:50
"Нефтяные котировки остаются на комфортных уровнях выше $61/bbl (Brent). Вчера поддержку ценам на нефть оказала информация об атаке на два нефтяных танкера в Оманском заливе, что вернуло в поле зрения рынка состояние геополитической напряженности на Ближнем Востоке. В вечерние часы прошло... читать дальше
.14 июня 2019 года 12:30
"БКС Глобал Маркетс" закрыл торговую идею: "Лонг в "Интер РАО" (MOEX: IRAO) с доходностью 19%, а также торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами) "покупка "Интер РАО" против "РусГидро" (MOEX: HYDR), доходность которой составила 3%, сообщается в обзоре инвестбанка. "С момента... читать дальше
.14 июня 2019 года 12:17
"В целом на рынке преобладает определенная неуверенность перед сегодняшним заседанием Центробанка, - констатирует аналитик корпорации Уралсиб Ирина Лебедева. - С одной стороны, практически все ждут, что регулятор снизит сегодня ключевую ставку, но это снижение уже отражено в ценах ОФЗ. С другой... читать дальше
.14 июня 2019 года 11:52
"Цена нефти Brent растет в пятницу утром, торгуясь около $61,8/барр., из-за опасений дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем востоке, - комментируют специалисты Банка "Санкт-Петербург". - Тем временем, согласно ежемесячному отчету ОПЕК по рынку нефти, добыча картеля в мае снизилась на... читать дальше
.14 июня 2019 года 11:43
Рынок акций РФ утром обновил максимумы на бумагах энергетиков и Сбербанка, нивелировав отсечку Роснефти
Москва. 14 июня. Рынок акций РФ утром в пятницу обновил максимумы индексов на бумагах энергокомпаний и Сбербанка, нивелировав негативный старт торгов из-за отсечки на бирже дивидендов в бумагах "Роснефти" с учетом расчетов "Т+2"; внешние площадки при этом подают негативные сигналы. читать дальше
.14 июня 2019 года 11:30
Рубль может по итогам пятницы продемонстрировать более заметное укрепление в паре с долларом, чем с евро - "Нордеа Банк"
"Рубль закрепился ниже отметки 65 в паре с долларом в рамках текущей недели несмотря на сохранение нефти вблизи отметки 60 долл./бар. Внешний фон остается скорее нейтральным, обеспечивая рублю относительную стабильность. Сегодня в фокусе рынка решение Банка России по ключевой ставке (13:30 по... читать дальше
.14 июня 2019 года 11:15
(добавлен 3-й абзац и таблица) Sova Capital подняла рекомендацию для акций Evraz с "продавать" до "держать" после переоценки сектора стали РФ, сообщается в обзоре инвестиционной компании. Кроме того, для этих бумаг была повышена прогнозная стоимость с 4,6 фунта стерлингов до 5,3 фунта... читать дальше
.14 июня 2019 года 10:47
(добавлен текст после 2-го абзаца) Спрос на облигации развивающихся рынков (ЕМ) по итогам недели, завершившейся 12 июня 2019 года, со стороны глобальных инвесторов возобновился на ожиданиях новых сигналов смягчения, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава... читать дальше
.14 июня 2019 года 10:37
Активная фаза дивидендного сезона позволит индексу МосБиржи в пятницу удержаться в зоне 2750-2800 пунктов - Промсвязьбанк
"Аппетит к риску в конце недели остается сегментированным - развитые рынки выглядят получше развивающихся, - полагает эксперт Промсвязьбанка Евгений Локтюхов. - Сдержанному подъему первых (MSCI World: +0,1%), ведомых американским фондовым рынком, вчера способствовала уверенность в смягчении... читать дальше
.14 июня 2019 года 10:27
Москва. 14 июня. Доллар и евро незначительно снижаются на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине в ожидании решения ЦБ РФ по ключевой ставке. читать дальше
.14 июня 2019 года 10:26
"Золото продолжает пользоваться спросом, вернувшись к пиковым уровням прошлой недели у 1346 и вновь тестируя максимумы года. Для пятницы вполне традиционно стремление некоторых участников рынка зафиксировать прибыль против тренда недели, что может обернуться очередным испытанием для "быков". Тем... читать дальше
.14 июня 2019 года 10:18
"Евро развивает снижение, опустившись до 1,1270 долларов. Давление "медведей" оказалось достаточно сильным, чтобы развернуть единую валюту, не дав EUR/USD закрепиться выше 1,,1300. Дальнейшее развитие спада открывает возможности пары для снижения в область 1,1200, где сейчас проходит 50-дневная... читать дальше
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