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14 июня 2019 года 10:59

У отечественных активов сохраняется пространство для ралли - Росбанк

"Сегодняшнее заседание Банка России по вопросам денежно-кредитной политики обещает быть знаковым, - считают аналитики Росбанка. - Во-первых, согласно нашему прогнозу и ожиданиям рынка, регулятор вновь перейдет к снижению ключевой ставки (-25 бп до 7.50% годовых). Во-вторых, в моменте все еще велика неопределенность относительно того, насколько мягкой будет риторика регулятора. Если рассуждать логически, Банк России сопроводит снижение ключевой ставки сдержанными обещаниями на будущее. Инфляция и инфляционные ожидания в РФ замедляются, но остаются на повышенном уровне. Внешние риски не уходят, пусть и видоизменяются: на смену ужесточению политики ФРС и санкционным заголовкам пришли торговые прения между США и Китаем. В подобных условиях напрашивается аккуратная формулировка со стороны регулятора ("… допускает возможность постепенного снижения ключевой ставки …"), нежели прямое обещание ("… продолжит снижение ключевой ставки …")".

"Интуитивно, однако, у нас не получается отделаться от ощущения, что Банк России найдет способ преподнести рынку мягкий сюрприз, - подчеркивают эксперты Росбанка. - В последние годы регулятор приучил экономистов к возможности действовать на опережение - причем, в обе стороны, в зависимости от сложившихся условий. Даже абстрагируясь от полета интуиции относительно сегодняшнего заседания ЦБ, мы полагаем, что у отечественных активов сохраняется пространство для ралли, - пусть и более медленными темпами, чем в прошлые недели. Кривая IRS остается завышенной для сценария последнего смягчения ДКП, прежде всего, на более длинном участке (3 года 7.79%, 5 лет 7.98%). А для кривой ОФЗ растет вероятность увидеть значительно более скромные объемы первичного предложения нового госдолга на горизонте ближайших месяцев".

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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