Sova Capital подняла рейтинг акций Evraz до "держать" после переоценки сектора

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Sova Capital подняла рекомендацию для акций Evraz с "продавать" до "держать" после переоценки сектора стали РФ, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

Кроме того, для этих бумаг была повышена прогнозная стоимость с 4,6 фунта стерлингов до 5,3 фунта стерлингов за штуку.

Рекомендации для бумаг других компаний сектора аналитики оставили без изменений: для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) была подтверждена рекомендация "покупать", а для GDR "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК) и "Северстали" (MOEX: CHMF) - "держать".

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена Evraz (для акций, цены в фунтах стерлингов) - 5,30 (текущая цена - 6,89), рекомендация - держать;

Прогнозная цена ММК - 10,1 (текущая цена - 9,33), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена НЛМК - 26 (текущая цена - 28,08), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Северсталь - 16,1 (текущая цена - 17,04), рекомендация - держать.