Рубль немного укрепляется к доллару и евро на старте торгов перед заседанием ЦБ РФ по ставке

Москва. 14 июня. Доллар и евро незначительно снижаются на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине в ожидании решения ЦБ РФ по ключевой ставке.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 64,54-64,58 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 64,55 руб./$1 (-3,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 72,8 руб./EUR1 (-1,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 2,49 копейки к уровню закрытия четверга, до 68,26 рубля.

Доллар при этом оказался на 8,64 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 21,16 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного укрепляется к доллару и евро на старте торгов пятницы. Трейдеры сфокусировались на ожиданиях решения ЦБ РФ по уровню ключевой ставки. Большинство аналитиков ожидают снижения ставки ЦБ на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 7,50%, однако в столь скорое смягчение политики регулятора верят не все экономисты.

Очередное заседание совета директоров Банка России будет опорным, то есть будет сопровождаться публикацией прогноза основных макроэкономических показателей и пресс-конференцией председателя. Доклад о денежно-кредитной политике будет опубликован 24 июня.

Участники финансового рынка практически единодушно высказали мнение о смягчении денежно-кредитной политики уже в ближайшую пятницу. Из 29 участников опроса, проведенного ассоциацией ACI Russia, 97% ждут снижения ключевой ставки на 25 б.п. - до 7,50%, 3% верят в сохранение ставки на уровне 7,75%.

Кроме того, участники рынков сфокусировались на грядущем заседании Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут подведены на следующей неделе в среду. Ранее на этой неделе председатель ФРС Джером Пауэлл заявил о готовности американского ЦБ поддержать экономический подъем в США. Его слова были восприняты трейдерами как сигнал того, что Федрезерв открыт к снижению базовой процентной ставки.

В пользу смягчения политики ФРС говорят и последние статданные: число рабочих мест в США в мае увеличилось всего на 75 тыс., что оказалось существенно хуже прогнозов рынка, в то время как инфляция замедлилась.

Цены на нефть эталонных марок демонстрируют небольшую разнонаправленную динамику после существенного повышения днем ранее из-за усиления напряженности на Ближнем Востоке. Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК подорожали на 0,13% - до $61,39 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились к этому времени на 0,23% - до $52,16 за баррель.

В четверг цена Brent выросла на 2,23%, WTI - на 2,23%. Тем не менее, котировки нефти могут завершить текущую неделю "в минусе": Brent потеряла около 2,5%, WTI - порядка 3%.

В четверг два танкера в Оманском заливе подверглись нападению. По некоторым данным, могла иметь место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар, однако официального подтверждения этой версии нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана.

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении Иран. Он отметил, что эта оценка была основана на разведданных, но не представил никаких публичных доказательств в поддержку своего утверждения.