Не исключаем продолжения восходящей динамики фондовых индексов - Инвестиционная палата

"Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка в пятницу складывается, на наш взгляд, умеренно позитивная. Одним из ключевых событий текущей недели станет заседание ЦБ РФ, на котором, по мнению большинства аналитиков, будет принято решение о снижении ключевой ставки на 25 базисных пунктов. В целом мы не исключаем продолжения восходящей динамики, ближайшими целями роста, на наш взгляд, выступят уровни 2765-2770 пунктов по индексу МосБиржи и 1360 пунктов по индексу РТС", - отмечает риск-менеджер Инвестиционной палаты Александр Крылов.