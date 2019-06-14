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Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / В пятницу ждем продолжения укрепления российской валюты - Алор Брокер
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14 июня 2019 года 09:29
В пятницу ждем продолжения укрепления российской валюты - Алор Брокер
"С вероятностью почти 100% совет директоров ЦБ примет сегодня решение о снижении ставки. Это потенциально негативно для рубля. Но данное решение уже учтено в котировках. В пятницу ждем продолжения укрепления российской валюты, целью которого является отметка 64,1 за доллар. Риторика регулятора в ходе пресс-конференции после совета директоров может привести к повышенной волатильности на валютном рынке", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.
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14 июня 2019 года 14:23
"На сегодняшнем заседании Банк России ожидаемо снизил ставку на 0,25 п.п. до 7,5%, - отмечает эксперт Промсвязьбанка Денис Попов. - лавная интрига заключалась в тональности комментариев регулятора и уровне нового прогноза по инфляции. Умеренные комментарии закрепляли текущие настроения участников... читать дальше
.14 июня 2019 года 13:47
"На этой неделе российский рынок показал рост, - подчеркивает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников. - Тут тебе и дивидендный фактор, и растущие ожидания ослабления денежной политики от ФРС США... На прошлой неделе глава ФРС... читать дальше
.14 июня 2019 года 13:22
Сохраняющийся потенциал увеличения вложений нерезидентов в ОФЗ будет и далее поддерживать рубль - РФПИ
"Торги в четверг российская валюта завершила с минимальными изменениями, проведя большую часть торговой сессии в узком диапазоне 64.56-64.64/USD. Торговая активность была пониженной, присутствующие потоки от экспортеров на продажу валюты ощущались, но их не хватало на более заметное изменение... читать дальше
.14 июня 2019 года 12:50
"Нефтяные котировки остаются на комфортных уровнях выше $61/bbl (Brent). Вчера поддержку ценам на нефть оказала информация об атаке на два нефтяных танкера в Оманском заливе, что вернуло в поле зрения рынка состояние геополитической напряженности на Ближнем Востоке. В вечерние часы прошло... читать дальше
.14 июня 2019 года 12:30
"БКС Глобал Маркетс" закрыл торговую идею: "Лонг в "Интер РАО" (MOEX: IRAO) с доходностью 19%, а также торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами) "покупка "Интер РАО" против "РусГидро" (MOEX: HYDR), доходность которой составила 3%, сообщается в обзоре инвестбанка. "С момента... читать дальше
.14 июня 2019 года 12:17
"В целом на рынке преобладает определенная неуверенность перед сегодняшним заседанием Центробанка, - констатирует аналитик корпорации Уралсиб Ирина Лебедева. - С одной стороны, практически все ждут, что регулятор снизит сегодня ключевую ставку, но это снижение уже отражено в ценах ОФЗ. С другой... читать дальше
.14 июня 2019 года 11:52
"Цена нефти Brent растет в пятницу утром, торгуясь около $61,8/барр., из-за опасений дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем востоке, - комментируют специалисты Банка "Санкт-Петербург". - Тем временем, согласно ежемесячному отчету ОПЕК по рынку нефти, добыча картеля в мае снизилась на... читать дальше
.14 июня 2019 года 11:43
Рынок акций РФ утром обновил максимумы на бумагах энергетиков и Сбербанка, нивелировав отсечку Роснефти
Москва. 14 июня. Рынок акций РФ утром в пятницу обновил максимумы индексов на бумагах энергокомпаний и Сбербанка, нивелировав негативный старт торгов из-за отсечки на бирже дивидендов в бумагах "Роснефти" с учетом расчетов "Т+2"; внешние площадки при этом подают негативные сигналы. читать дальше
.14 июня 2019 года 11:30
Рубль может по итогам пятницы продемонстрировать более заметное укрепление в паре с долларом, чем с евро - "Нордеа Банк"
"Рубль закрепился ниже отметки 65 в паре с долларом в рамках текущей недели несмотря на сохранение нефти вблизи отметки 60 долл./бар. Внешний фон остается скорее нейтральным, обеспечивая рублю относительную стабильность. Сегодня в фокусе рынка решение Банка России по ключевой ставке (13:30 по... читать дальше
.14 июня 2019 года 11:15
(добавлен 3-й абзац и таблица) Sova Capital подняла рекомендацию для акций Evraz с "продавать" до "держать" после переоценки сектора стали РФ, сообщается в обзоре инвестиционной компании. Кроме того, для этих бумаг была повышена прогнозная стоимость с 4,6 фунта стерлингов до 5,3 фунта... читать дальше
.14 июня 2019 года 10:59
"Сегодняшнее заседание Банка России по вопросам денежно-кредитной политики обещает быть знаковым, - считают аналитики Росбанка. - Во-первых, согласно нашему прогнозу и ожиданиям рынка, регулятор вновь перейдет к снижению ключевой ставки (-25 бп до 7.50% годовых). Во-вторых, в моменте все еще... читать дальше
.14 июня 2019 года 10:47
(добавлен текст после 2-го абзаца) Спрос на облигации развивающихся рынков (ЕМ) по итогам недели, завершившейся 12 июня 2019 года, со стороны глобальных инвесторов возобновился на ожиданиях новых сигналов смягчения, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава... читать дальше
.14 июня 2019 года 10:37
Активная фаза дивидендного сезона позволит индексу МосБиржи в пятницу удержаться в зоне 2750-2800 пунктов - Промсвязьбанк
"Аппетит к риску в конце недели остается сегментированным - развитые рынки выглядят получше развивающихся, - полагает эксперт Промсвязьбанка Евгений Локтюхов. - Сдержанному подъему первых (MSCI World: +0,1%), ведомых американским фондовым рынком, вчера способствовала уверенность в смягчении... читать дальше
.14 июня 2019 года 10:27
Москва. 14 июня. Доллар и евро незначительно снижаются на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине в ожидании решения ЦБ РФ по ключевой ставке. читать дальше
.14 июня 2019 года 10:26
"Золото продолжает пользоваться спросом, вернувшись к пиковым уровням прошлой недели у 1346 и вновь тестируя максимумы года. Для пятницы вполне традиционно стремление некоторых участников рынка зафиксировать прибыль против тренда недели, что может обернуться очередным испытанием для "быков". Тем... читать дальше
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