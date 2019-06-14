Индекс МосБиржи может отыграть улучшение настроений на нефтяном рынке - ИК "Алго Капитал"

"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с повышением около 0,2-0,3%, вблизи отметки 2765 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2750, 2740 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2770, 2780 пунктов. В первые минуты торгов индекс МосБиржи может отыграть умеренное утреннее улучшение настроений на нефтяном рынке. Позднее он большой долей вероятности перейдет в состояние "бокового" движения около уровня открытия. Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных котировок. Кроме того, в США будет опубликовано большое количество значимых макроэкономических показателей. Наиболее важными из них станут майские данные по изменению объема розничных продаж (15:30 мск) и предварительная оценка июньского значения индекса потребительского доверия от Мичиганского университета (17:00 мск)", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.