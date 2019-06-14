Текущие уровни в рубле близки к сбалансированным - Промсвязьбанк

"Пара доллар/рубль продолжает консолидацию чуть выше отметки 64,50. Драйверов для роста волатильности в российской валюте по-прежнему не хватает. Локальную поддержку рублю могут оказывать попытки восстановления нефтяных котировок, но корреляция рубля с ценами на нефть остается на сравнительно невысоком уровне. С точки зрения сантимента, отметим внесение в американский Сенат законопроекта, предусматривающего введение санкций в отношении проекта "Северный поток-2", но пока большого влияния на валютный курс данные новости не оказали. В целом текущий диапазон, на наш взгляд, выглядит сбалансированным при сегодняшних ценах на нефть и ключевых макропоказателях. На глобальном валютном рынке тенденция к ослаблению доллара по всему спектру валют приостановилась (курс пары евро/доллар вернулся ниже 1,13), и общий вектор динамики основной группы валют EM по-прежнему не определен. Вероятно, только итоги заседания Федрезерва на следующей неделе могут задать общий тон для основной группы валют EM. Из внутренних историй выделим сегодняшнее заседание Банка России (в базовом сценарии мы ожидаем снижения ключевой ставки на 25 пунктов). При этом отметим, что опыт последних заседаний показывает ограниченное влияние решения ЦБ по ставке на динамику валютного курса, и в этот раз мы также не считаем, что решение регулятора может серьезным образом поменять расклад сил на валютном рынке. Среднесрочно по-прежнему считаем, что в паре доллар/рубль превалируют повышательные риски", - комментирует ситуацию главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.