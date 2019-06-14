Ожидания смягчения денежной политики ФРС остаются фактором поддержки для спроса на рынках акций в целом - ИФ "Олма"

"С позиций технического анализа, восходящий тренд по индексу РТС остается в силе. Ожидания смягчения денежной политики ФРС остаются фактором поддержки для спроса на рынках акций в целом. Вместе с тем остается открытым вопрос о том, в какой степени монетарные меры стимулирования экономики смогут компенсировать негативный эффект от "торговых войн" - этот фактор неопределенности пока заставляет ставить под сомнение устойчивость подъема на рынках акций. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация вблизи отметки 64,5 по паре доллар-рубль, в течение дня повлиять на курс рубля может решение ЦБ РФ по ключевой процентной ставке (13:30 мск)", - отмечает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.

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