Американские фондовые индексы в четверг выросли. Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу не демонстрируют единой динамики. Цены на нефть эталонных марок продолжают подниматься в ходе торгов в пятницу.

Американские фондовые индексы в четверг выросли после двух дней падения подряд, в том числе благодаря повышению котировок акций нефтяных компаний на фоне сохраняющегося подъема цен на топливо из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Энергетический подындекс в составе Standard & Poor's 500 по итогам торгов подскочил на 1,3%, отмечает MarketWatch. В том числе котировки бумаг Exxon Mobil увеличились на 0,9%, Chevron - на 0,6%.

"Рынок, похоже, игнорирует вопросы торговли с Китаем и геополитические проблемы, фокусируясь на сильной экономике США, растущей производительности и низкой безработице", - полагает главный инвестиционный аналитик по американским рынкам CFRA Сэм Стовалл.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил об отсутствии четких сроков введения новых пошлин для очередной порции товаров китайского экспорта. "США либо заключат великолепную сделку с Китаем, либо сделки не будет вовсе", - сказал он.

Кроме того, усиливаются ожидания смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС). Надежды на снижение базовой ставки увеличились после публикации данных об инфляции в США за май, указавших на замедление темпов роста потребительских цен.

"Рынок четко говорит ЦБ, что его политика является слишком жесткой для экономики с такой низкой инфляцией", - отмечает главный инвестиционный директор подразделения Northern Trust в сфере управления активами состоятельных клиентов Кэти Никсон. "Теперь вопрос в том, услышит ли это Федрезерв", - цитирует эксперта Dow Jones.

Цена акций продуктового гиганта Tyson Foods Inc., объявившего о запуске нового предприятия по выпуску растительных заменителей мяса, выросла на 0,8%.

При этом новость о появлении в данном сегменте рынка еще одного сильного конкурента вызвала снижение на 0,4% стоимости Beyond Meat Inc., специализирующейся на производстве заменителей мяса.

Котировки бумаг Target Corp. поднялись всего на 0,05%, несмотря на объявление ритейлера о повышении квартальных дивидендов на 3,1% - до $0,66 на акцию.

Капитализация производителя спортивной одежды Lululemon Athletica Inc. выросла на 2,1%. Показатели прибыли и выручки компании за прошедший квартал оказались лучше прогноза рынка, и она заявила, что видит импульс к росту во всех направлениях своего бизнеса.

Акции Walt Disney Co. подорожали на 4,4% (до $141,74) после того, как аналитики Morgan Stanley улучшили целевую котировку до $160 со $135.

Бумаги RH Inc. (ранее называвшейся Restoration Hardware) взлетели в цене на 15,8% после того, как сеть ресторанов дала хороший прогноз прибыли на текущий год после удачного минувшего квартала.

Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг вырос на 101,94 пункта (0,39%) - до 26106,77 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился за день на 11,8 пункта (0,41%), составив 2891,64 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов повысилось на 44,41 пункта (0,57%) - до 7837,13 пункта.

Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу не демонстрируют единой динамики, инвесторы оценивают усиление напряженности на Ближнем Востоке и другие геополитические риски.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка опустился на 0,1%.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 8:58 МСК увеличились соответственно на 0,35% и на 0,31%.

В число лидеров подъема котировок входят, в частности, акции производителя бытовой электроники Sony (+3,1%), а также телекоммуникационной NTT DoCoMo (+0,8%).

Также дорожают бумаги автомобильных компаний: Toyota Motor (+0,45%), Honda (+0,1%) и Mazda (+0,2%).

Кроме того, продолжающееся повышение цен на нефть способствует росту стоимости акций нефтепроизводителей, в частности, Inpex (+1,2%).

Бумаги телекоммуникационной компании SoftBank Group дорожают на 0,2%, крупнейшей сети магазинов одежды в Азии Fast Retailing - на 1,7%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 9:03 МСК потерял 0,51%, в то время как гонконгский Hang Seng снизился на 0,60%.

В число лидеров снижения в Гонконге входят акции страховщика AIA Group, которые подешевели на 1,1%, а также банка HSBC (-0,4%).

Котировки бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. снизились на 0,8%, производителя компонентов для электроники Sunny Optical Technology Group - на 2,1%.

В то же время дорожают акции представителей нефтяной отрасли, в том числе PetroChina (+1,4%) и CNOOC (+0,7%).

Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:23 МСК уменьшилось на 0,51%.

Акции автомобильной компании Hyundai Motor дешевеют на 0,7%, производителя электроники LG Electronics - на 1,7%.

Между тем капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. выросла на 0,3%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов увеличился на 0,18%.

Лидером подъема выступили бумаги металлургической компании South32, подорожавшие на 3,6%.

Кроме того, подорожали акции нефтепроизводителей, включая Beach Energy (+0,3%), Oil Search (+ 1,6%) и Woodside Petroleum (+2%).

Цены на нефть эталонных марок продолжают подниматься в ходе торгов в пятницу после существенного повышения днем ранее из-за усиления напряженности на Ближнем Востоке.

Некоторые аналитики прогнозируют, что эскалация конфликта между США и Ираном может привести к скачку нефтяных котировок на величину до $7 за баррель, сообщает MarketWatch. Тем не менее, другие эксперты отмечают, что пока рано говорить о том, как события в Оманском заливе повлияют на ситуацию на рынке.

Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:27 МСК подорожали на $0,38 (на 0,62%) - до $61,69 за баррель. В четверг их цена выросла на $1,34 (на 2,23%), составив на закрытие $61,31 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром повышаются на $0,18 (на 0,34%) - до $52,46 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена увеличилась на $1,14 (на 2,23%) и завершила день на отметке $52,28.

Тем не менее, котировки нефти могут завершить текущую неделю "в минусе": Brent потеряла около 2,5%, WTI - порядка 3%.

В четверг два танкера в Оманском заливе подверглись нападению. По некоторым данным, могла иметь место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар, однако официального подтверждения этой версии нет.

Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана.

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении Иран. Он отметил, что эта оценка была основана на разведданных, но не представил никаких публичных доказательств в поддержку своего утверждения.

Позднее глава японской Kokuka Sangyo Ютака Катада, которой принадлежит один из атакованных танкеров, заявил, что его раздражает отсутствие достоверной информации о произошедшем. "Каждые 10-20 минут мы получаем разные порции информации. К настоящему моменту мы не можем предоставить вам детального объяснения того, что произошло", - сказал он журналистам.

Цена нефтяных контрактов на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в пятницу опускается на 0,4% - до 426,2 юаня за баррель.