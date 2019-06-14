.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены на нефть эталонных марок продолжают подниматься
.
ГЛАВНОЕ
В мае инфляция в России осталась на уровне 0,3%
Третий месяц инфляция в России держится на уровне 0,3%. В годовом выражении рост цен замедлился до 5,1%, сообщил Росстат. Динамика показателей совпала с прогнозами большинства аналитиков
 
Минэнерго предлагает расширить число потребителей газа льготной категории
Минэнерго предлагает расширить категорию льготников, которые подключаются к газу по сниженным ценам. Ведомство разработало соответствующий проект постановления правительства, пишут "Известия". Сегодня к потребителям газа льготной категории...
 
Отстающие регионы получили министров-кураторов
Регионы со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров. Распределены регионы между членами правительства в письме премьеру Дмитрию Медведеву от его зама Виталия Мутко, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. Десятку...
 
Торговая война США и КНР замедлит рост экономики РФ
Рост российской экономики в 2019-2020 годах может замедлиться примерно в два раза по сравнению с прогнозами официальных ведомств - до 0,7-0,8%, говорится в аналитическом обзоре рейтингового агентства АКРА, пишут "Известия". Негативно на темпы...
 
14 июня 2019 года 09:40

Цены на нефть эталонных марок продолжают подниматься

Американские фондовые индексы в четверг выросли. Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу не демонстрируют единой динамики. Цены на нефть эталонных марок продолжают подниматься в ходе торгов в пятницу.

Американские фондовые индексы в четверг выросли после двух дней падения подряд, в том числе благодаря повышению котировок акций нефтяных компаний на фоне сохраняющегося подъема цен на топливо из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Энергетический подындекс в составе Standard & Poor's 500 по итогам торгов подскочил на 1,3%, отмечает MarketWatch. В том числе котировки бумаг Exxon Mobil увеличились на 0,9%, Chevron - на 0,6%.

"Рынок, похоже, игнорирует вопросы торговли с Китаем и геополитические проблемы, фокусируясь на сильной экономике США, растущей производительности и низкой безработице", - полагает главный инвестиционный аналитик по американским рынкам CFRA Сэм Стовалл.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил об отсутствии четких сроков введения новых пошлин для очередной порции товаров китайского экспорта. "США либо заключат великолепную сделку с Китаем, либо сделки не будет вовсе", - сказал он.

Кроме того, усиливаются ожидания смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС). Надежды на снижение базовой ставки увеличились после публикации данных об инфляции в США за май, указавших на замедление темпов роста потребительских цен.

"Рынок четко говорит ЦБ, что его политика является слишком жесткой для экономики с такой низкой инфляцией", - отмечает главный инвестиционный директор подразделения Northern Trust в сфере управления активами состоятельных клиентов Кэти Никсон. "Теперь вопрос в том, услышит ли это Федрезерв", - цитирует эксперта Dow Jones.

Цена акций продуктового гиганта Tyson Foods Inc., объявившего о запуске нового предприятия по выпуску растительных заменителей мяса, выросла на 0,8%.

При этом новость о появлении в данном сегменте рынка еще одного сильного конкурента вызвала снижение на 0,4% стоимости Beyond Meat Inc., специализирующейся на производстве заменителей мяса.

Котировки бумаг Target Corp. поднялись всего на 0,05%, несмотря на объявление ритейлера о повышении квартальных дивидендов на 3,1% - до $0,66 на акцию.

Капитализация производителя спортивной одежды Lululemon Athletica Inc. выросла на 2,1%. Показатели прибыли и выручки компании за прошедший квартал оказались лучше прогноза рынка, и она заявила, что видит импульс к росту во всех направлениях своего бизнеса.

Акции Walt Disney Co. подорожали на 4,4% (до $141,74) после того, как аналитики Morgan Stanley улучшили целевую котировку до $160 со $135.

Бумаги RH Inc. (ранее называвшейся Restoration Hardware) взлетели в цене на 15,8% после того, как сеть ресторанов дала хороший прогноз прибыли на текущий год после удачного минувшего квартала.

Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг вырос на 101,94 пункта (0,39%) - до 26106,77 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился за день на 11,8 пункта (0,41%), составив 2891,64 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов повысилось на 44,41 пункта (0,57%) - до 7837,13 пункта.

Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу не демонстрируют единой динамики, инвесторы оценивают усиление напряженности на Ближнем Востоке и другие геополитические риски.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка опустился на 0,1%.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 8:58 МСК увеличились соответственно на 0,35% и на 0,31%.

В число лидеров подъема котировок входят, в частности, акции производителя бытовой электроники Sony (+3,1%), а также телекоммуникационной NTT DoCoMo (+0,8%).

Также дорожают бумаги автомобильных компаний: Toyota Motor (+0,45%), Honda (+0,1%) и Mazda (+0,2%).

Кроме того, продолжающееся повышение цен на нефть способствует росту стоимости акций нефтепроизводителей, в частности, Inpex (+1,2%).

Бумаги телекоммуникационной компании SoftBank Group дорожают на 0,2%, крупнейшей сети магазинов одежды в Азии Fast Retailing - на 1,7%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 9:03 МСК потерял 0,51%, в то время как гонконгский Hang Seng снизился на 0,60%.

В число лидеров снижения в Гонконге входят акции страховщика AIA Group, которые подешевели на 1,1%, а также банка HSBC (-0,4%).

Котировки бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. снизились на 0,8%, производителя компонентов для электроники Sunny Optical Technology Group - на 2,1%.

В то же время дорожают акции представителей нефтяной отрасли, в том числе PetroChina (+1,4%) и CNOOC (+0,7%).

Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:23 МСК уменьшилось на 0,51%.

Акции автомобильной компании Hyundai Motor дешевеют на 0,7%, производителя электроники LG Electronics - на 1,7%.

Между тем капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. выросла на 0,3%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов увеличился на 0,18%.

Лидером подъема выступили бумаги металлургической компании South32, подорожавшие на 3,6%.

Кроме того, подорожали акции нефтепроизводителей, включая Beach Energy (+0,3%), Oil Search (+ 1,6%) и Woodside Petroleum (+2%).

Цены на нефть эталонных марок продолжают подниматься в ходе торгов в пятницу после существенного повышения днем ранее из-за усиления напряженности на Ближнем Востоке.

Некоторые аналитики прогнозируют, что эскалация конфликта между США и Ираном может привести к скачку нефтяных котировок на величину до $7 за баррель, сообщает MarketWatch. Тем не менее, другие эксперты отмечают, что пока рано говорить о том, как события в Оманском заливе повлияют на ситуацию на рынке.

Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:27 МСК подорожали на $0,38 (на 0,62%) - до $61,69 за баррель. В четверг их цена выросла на $1,34 (на 2,23%), составив на закрытие $61,31 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром повышаются на $0,18 (на 0,34%) - до $52,46 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена увеличилась на $1,14 (на 2,23%) и завершила день на отметке $52,28.

Тем не менее, котировки нефти могут завершить текущую неделю "в минусе": Brent потеряла около 2,5%, WTI - порядка 3%.

В четверг два танкера в Оманском заливе подверглись нападению. По некоторым данным, могла иметь место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар, однако официального подтверждения этой версии нет.

Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана.

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении Иран. Он отметил, что эта оценка была основана на разведданных, но не представил никаких публичных доказательств в поддержку своего утверждения.

Позднее глава японской Kokuka Sangyo Ютака Катада, которой принадлежит один из атакованных танкеров, заявил, что его раздражает отсутствие достоверной информации о произошедшем. "Каждые 10-20 минут мы получаем разные порции информации. К настоящему моменту мы не можем предоставить вам детального объяснения того, что произошло", - сказал он журналистам.

Цена нефтяных контрактов на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в пятницу опускается на 0,4% - до 426,2 юаня за баррель.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
14 июня 2019 года 14:23
Банк России удовлетворил аппетит рынка - Промсвязьбанк
"На сегодняшнем заседании Банк России ожидаемо снизил ставку на 0,25 п.п. до 7,5%, - отмечает эксперт Промсвязьбанка Денис Попов. - лавная интрига заключалась в тональности комментариев регулятора и уровне нового прогноза по инфляции. Умеренные комментарии закрепляли текущие настроения участников...    читать дальше
.
14 июня 2019 года 13:47
Рынок нефти по-прежнему слаб - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"На этой неделе российский рынок показал рост, - подчеркивает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников. - Тут тебе и дивидендный фактор, и растущие ожидания ослабления денежной политики от ФРС США... На прошлой неделе глава ФРС...    читать дальше
.
14 июня 2019 года 13:22
Сохраняющийся потенциал увеличения вложений нерезидентов в ОФЗ будет и далее поддерживать рубль - РФПИ
"Торги в четверг российская валюта завершила с минимальными изменениями, проведя большую часть торговой сессии в узком диапазоне 64.56-64.64/USD. Торговая активность была пониженной, присутствующие потоки от экспортеров на продажу валюты ощущались, но их не хватало на более заметное изменение...    читать дальше
.
14 июня 2019 года 12:50
В фокусе нефтяного рынка снова геополитика - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки остаются на комфортных уровнях выше $61/bbl (Brent). Вчера поддержку ценам на нефть оказала информация об атаке на два нефтяных танкера в Оманском заливе, что вернуло в поле зрения рынка состояние геополитической напряженности на Ближнем Востоке. В вечерние часы прошло...    читать дальше
.
14 июня 2019 года 12:30
БКС закрыл торговые идеи: "лонг в Интер РАО" и "покупка Интер РАО против РусГидро"
"БКС Глобал Маркетс" закрыл торговую идею: "Лонг в "Интер РАО" (MOEX: IRAO) с доходностью 19%, а также торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами) "покупка "Интер РАО" против "РусГидро" (MOEX: HYDR), доходность которой составила 3%, сообщается в обзоре инвестбанка. "С момента...    читать дальше
.
14 июня 2019 года 12:17
На рынке ОФЗ преобладает определенная неуверенность перед заседанием Центробанка - Уралсиб
"В целом на рынке преобладает определенная неуверенность перед сегодняшним заседанием Центробанка, - констатирует аналитик корпорации Уралсиб Ирина Лебедева. - С одной стороны, практически все ждут, что регулятор снизит сегодня ключевую ставку, но это снижение уже отражено в ценах ОФЗ. С другой...    читать дальше
.
14 июня 2019 года 11:52
В среднесрочной перспективе мы ожидаем снижения цен на нефть - Банк "Санкт-Петербург"
"Цена нефти Brent растет в пятницу утром, торгуясь около $61,8/барр., из-за опасений дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем востоке, - комментируют специалисты Банка "Санкт-Петербург". - Тем временем, согласно ежемесячному отчету ОПЕК по рынку нефти, добыча картеля в мае снизилась на...    читать дальше
.
14 июня 2019 года 11:43
Рынок акций РФ утром обновил максимумы на бумагах энергетиков и Сбербанка, нивелировав отсечку Роснефти
Москва. 14 июня. Рынок акций РФ утром в пятницу обновил максимумы индексов на бумагах энергокомпаний и Сбербанка, нивелировав негативный старт торгов из-за отсечки на бирже дивидендов в бумагах "Роснефти" с учетом расчетов "Т+2"; внешние площадки при этом подают негативные сигналы.    читать дальше
.
14 июня 2019 года 11:30
Рубль может по итогам пятницы продемонстрировать более заметное укрепление в паре с долларом, чем с евро - "Нордеа Банк"
"Рубль закрепился ниже отметки 65 в паре с долларом в рамках текущей недели несмотря на сохранение нефти вблизи отметки 60 долл./бар. Внешний фон остается скорее нейтральным, обеспечивая рублю относительную стабильность. Сегодня в фокусе рынка решение Банка России по ключевой ставке (13:30 по...    читать дальше
.
14 июня 2019 года 11:15
Sova Capital подняла рейтинг акций Evraz до "держать" после переоценки сектора
(добавлен 3-й абзац и таблица) Sova Capital подняла рекомендацию для акций Evraz с "продавать" до "держать" после переоценки сектора стали РФ, сообщается в обзоре инвестиционной компании. Кроме того, для этих бумаг была повышена прогнозная стоимость с 4,6 фунта стерлингов до 5,3 фунта...    читать дальше
.
14 июня 2019 года 10:59
У отечественных активов сохраняется пространство для ралли - Росбанк
"Сегодняшнее заседание Банка России по вопросам денежно-кредитной политики обещает быть знаковым, - считают аналитики Росбанка. - Во-первых, согласно нашему прогнозу и ожиданиям рынка, регулятор вновь перейдет к снижению ключевой ставки (-25 бп до 7.50% годовых). Во-вторых, в моменте все еще...    читать дальше
.
14 июня 2019 года 10:47
Спрос на бонды ЕМ возобновился на ожиданиях новых сигналов смягчения политики центробанков - БКС
(добавлен текст после 2-го абзаца) Спрос на облигации развивающихся рынков (ЕМ) по итогам недели, завершившейся 12 июня 2019 года, со стороны глобальных инвесторов возобновился на ожиданиях новых сигналов смягчения, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава...    читать дальше
.
14 июня 2019 года 10:37
Активная фаза дивидендного сезона позволит индексу МосБиржи в пятницу удержаться в зоне 2750-2800 пунктов - Промсвязьбанк
"Аппетит к риску в конце недели остается сегментированным - развитые рынки выглядят получше развивающихся, - полагает эксперт Промсвязьбанка Евгений Локтюхов. - Сдержанному подъему первых (MSCI World: +0,1%), ведомых американским фондовым рынком, вчера способствовала уверенность в смягчении...    читать дальше
.
14 июня 2019 года 10:27
Рубль немного укрепляется к доллару и евро на старте торгов перед заседанием ЦБ РФ по ставке
Москва. 14 июня. Доллар и евро незначительно снижаются на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине в ожидании решения ЦБ РФ по ключевой ставке.    читать дальше
.
14 июня 2019 года 10:26
Золото продолжает пользоваться спросом - FxPro
"Золото продолжает пользоваться спросом, вернувшись к пиковым уровням прошлой недели у 1346 и вновь тестируя максимумы года. Для пятницы вполне традиционно стремление некоторых участников рынка зафиксировать прибыль против тренда недели, что может обернуться очередным испытанием для "быков". Тем...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.