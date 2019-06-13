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13 июня 2019 года 19:34

Рынок акций РФ в четверг вырос во главе с "Интер РАО" и обновил пик индекса МосБиржи на закрытие торгов

Москва. 13 июня. Рынок акций РФ в четверг вырос по индексам на фоне общемировой коррекции после отката, негативная реакция на новости о возможных санкциях США против "Северного потока 2" была нивелирована отскоком нефти вверх. Индекс МосБиржи обновил исторический максимум на закрытие торгов, при этом лидировали в росте акции "Интер РАО" на дивидендных новостях, а в аутсайдерах выступил "Магнит" из-за отсечки дивидендов с учетом расчетов "Т+2".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2758,36 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1346,98 пункта (+0,3%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 4,5%.

Доллар просел до 64,51 рубля (-0,05 рубля).

Негативным внешним фактором для российского рынка стала критика президентом США Дональдом Трампом планов Германии по строительству "Северного потока 2". "Германия делает большую ошибку, так полагаясь на газопровод", - заявил Трамп во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в Белом доме 12 июня.

Германия настаивает на том, чтобы после ввода нового газопровода в эксплуатацию транзит российского газа через Украину был сохранен.

Как сообщает "Голос Америки", президент США раскритиковал Германию за закупки российского газа и заявил, что рассматривает возможность введения санкций США против газового проекта "Северный поток 2".

"Мы защищаем Германию от России, и Россия получает миллиарды и миллиарды долларов из Германии за газ", - отметил Трамп. Именно Германия может заблокировать этот процесс, перестав покупать российский газ, убежден президент США.

Подорожали акции "Интер РАО" (+4,5%, до 4,4585 рубля), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+3,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,6%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+2,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,2%).

Акции "Интер РАО" утром в четверг поднимались до нового максимума - 4,872 рубля (+14,2%, объем торгов за день превысил 3,533 млрд рублей), продолжив ралли прошлого вторника (+4,3%) после известий о решении совета директоров направить на выплату дивидендов за 2018 год часть средств от продажи доли в ПАО "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ). На эти цели будет выделено 7,9 млрд рублей, общая сумма дивидендов за 2018 год составит 17,9 млрд рублей, сообщила компания.

Подешевели из-за отсечки дивидендов с учетом расчетов "Т+2" рублевые акции "Магнита" (-3,5%), также просели бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,2% и -0,9% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,9%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%).

В четверг в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,1%), однако корректируются вверх Европа (CAC 40, FTSE, DAX прибавляют в пределах 0,4%) и Америка (индекс S&P 500 растет на 0,3%).

Президент США Дональд Трамп в ответ на вопрос о том, если ли какие-то сроки для заключения торгового соглашения с Китаем, заявил, что все сроки есть только у него в голове. "США либо заключат великолепную сделку с Китаем, либо сделки не будет вовсе", - добавил он.

Нефть в четверг резко скорректировалась вверх на новостях о повреждении двух нефтетанкеров в Оманском заливе из-за возможной атаки на суда. Западные СМИ сообщили в четверг со ссылкой на источники, что по одному из танкеров в Оманском заливе была выпущена торпеда, второй танкер пострадал от взрыва магнитной мины.

Эти новости, а также сообщения о нападении на нефтетанкеры в Персидском заливе в прошлом месяце, повышают опасения перебоев поставок топлива на мировой рынок.

Между тем, накануне нефть упала в цене из-за роста запасов сырья в США по итогам прошлой недели, текущая цена Brent находится почти на $0,9 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в четверг составила $61,44 за баррель (+2,5% и -3,7% накануне), июльская цена WTI - $52,57 за баррель (+2,8% и -4% в среду).

Как стало известно в среду из отчета Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе подскочили на 2,2 млн баррелей, хотя аналитики ждали их снижения на 1 млн баррелей. Объем запасов стал максимальным с июля 2017 года. Резервы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемое на NYMEX топливо, подскочили на минувшей неделе на 2,1 млн баррелей, максимальными темпами с середины февраля.

Как отмечает главный аналитик компании "БКС Премьер" Антон Покатович, нефть в четверг восстанавливается на фоне событий в Оманском заливе, где два нефтяных танкера подверглись атаке. Пока нет каких-либо конкретных заявлений касательно того, произошла ли на танкерах авария и пожар, или же имел факт очередной нацеленной атаки. Спекулятивное движение цен в сторону повышения указывает на то, что рынок "отыгрывает" именно второй вариант данного события. В этой связи есть два сценария для дальнейшего краткосрочного движения цен.

В первом случае, если окажется, что на танкерах каким-то образом произошли почти одновременные аварии в одном из самых неспокойных геополитических регионов мира, то нефтяные котировки могут реализовать коррекцию к уровням $59-61,5 до конца этой недели. Во втором сценарии развития событий, если данный инцидент все же будет признан атакой на танкеры, есть вероятность появления в информационном поле вербальных интервенций представителей стран Ближнего Востока о наличии "иранского следа" в данных атаках. В этом случае геополитические спекуляции в нефти могут снова усилиться в ожидании соответствующего увеличения жесткости в позициях Саудовской Аравии и США в отношении Тегерана. Спекулятивный импульс может достаточно быстро привести котировки к отметкам $63-65 за баррель Brent, полагает эксперт.

Однако в более долгосрочной перспективе нефтяные цены будут стремиться к восстановлению в район $70 за баррель и выше в летний период. Последние данные отчета ОПЕК за май показывают, что картель продолжает придерживаться агрессивного выполнения пакта ОПЕК+: в мае добыча картеля осталась на рекордно низких уровнях в 29,88 млн б/с (-236 тыс. б/с за месяц). За май Иран потерял еще почти 230 тыс. б/с добычи. В это же время саудиты продолжают наращивать объем перевыполнения своей квоты снижения добычи - в мае добыча сокращена еще на 76 тыс. б/с, отмечает аналитик.

Факт того, что локомотив ОПЕК+ со стороны картеля в лице Саудовской Аравии не продемонстрировал действий по активному наращиванию добычи, может указывать на то, что баланс рынка летом не вызывает у экспортера масштабных опасений. Сохранение агрессивной стратегии выполнения сделки, а также присутствие в новостном фоне последних дней предварительного консенсуса могут указывать на то, что действие пакта будет продлено до конца 2019 года на первом летнем заседании министров в этом году. В результате процесс балансировки рынка запущен уже сейчас как действиями ОПЕК+, так и геополитическими эффектами воздействия на рынок со сторон Венесуэлы, Ливии и Ирана, считает Покатович.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, торги на рынке начинались со вполне ожидаемой просадки на негативном внешнем фоне, чему способствовала и упавшая накануне нефть. Однако пришедшие новости об очередных атаках на танкеры вблизи побережья ОАЭ побудили котировки "черного золота" к росту. В лидерах роста оказались бумаги "Интер РАО" на фоне решения совета директоров направить на дивиденды часть средств от продажи ПАО "Иркутскэнерго". Бумаги металлургов также готовятся к дивидендным отсечкам в предстоящие дни. Худшими были акции "Магнита", которые торговались первый день без дивидендов.

Основной прирост европейским индексам обеспечивали бумаги сектора базовых материалов, а давление обеспечивали компании сектора масс-медиа. В Великобритании парламент проголосовал против попытки лейбористов убрать вариант выхода из ЕС без условий из повестки законодателей. В Консервативной партии евроскептик Борис Джонсон обещал вывести Великобританию из Евросоюза 31 октября со сделкой или без нее.

Доходность 10-летних казначейских обязательств США упала до 2,11%, что может являться признаком низких аппетитов к риску. Российский рынок акций подрос, но в ближайшие дни он будет сдерживаться дивидендными отсечками крупных компаний. Уже в пятницу бумаги "Роснефти" будут торговаться без дивидендов, на этом фоне новые рекорды индекса МосБиржи возможны, но и вероятность более сильной коррекции возрастает, считает Кочетков.

По словам эксперта Forex Club Валерия Полховского, нефть попала в турбулентность после сообщений о нападениях, взрывах и пожарах на двух танкерах в Оманском заливе. Тем временем ОПЕК уменьшила прогноз добычи жидких углеводородов в РФ в 2019 году до 11,53 млн б/с (в мае этот показатель оценивался на уровне 11,54 млн б/с). Сама же ОПЕК в мае перевыполнила условия сделки ОПЕК+ на 42%, снизив добычу нефти в месячном выражении на 236 тыс. б/с. Впрочем, коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в апреле увеличились на 25 млн баррелей в месячном исчислении - до 2,874 млрд баррелей, это на 7,6 млн баррелей превышает среднее 5-летнее значение. Снижение этого индикатора ниже 5-летнего среднего - основная цель сделки ОПЕК+. Минэнерго США уменьшило прогноз средней в 2019 году цены нефти марки Brent до $66,69 за баррель с $69,64. Прогноз по средней в 2020 году цене нефти остался на уровне майского прогноза - $67 за баррель.

По оценке руководителя аналитического департамента "Международного финансового центра" Романа Блинова, неделя для американского рынка должна будет завершиться снижением, а российский будет топтаться на достигнутых уровнях. Учитывая, что Трамп критикует позицию Германии по проекту "Северный поток 2", можно ожидать новых санкций и в отношении европейских корпораций, и в отношении российских политиков и компаний. Так что до саммита G20 в Осаке в конце месяца рынки, вероятно, успеют еще удивиться, считает эксперт.

По оценкам аналитиков Нордеа банка, после событий с танкерами в Оманском заливе на рынок вернулись страхи в отношении перебоев в поставках сырья из-за повышенной геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Тем не менее, положительный эффект от этих сообщений может быть краткосрочным ввиду сохраняющегося избытка предложения сырья на рынке, о чем говорят данные Минэнерго США - запасы нефти в стране находятся на уровнях лета 2017 года (485 млн баррелей). В этих условиях продление сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи до конца 2019 года способно несколько улучшить баланс спроса и предложения и оказать поддержку нефтяным контрактам. Также внимания заслуживает ожидаемый ежемесячный отчет ОПЕК, в котором особый интерес будут представлять данные по изменению добычи нефти в странах картеля в мае, а также изменение запасов в странах ОЭСР.

Прозвучавшие заявления Трампа о рассмотрении санкций в отношении "Северного потока 2" фактически не повлияли на российский рынок, поскольку законопроекты аналогичного содержания уже некоторое время находятся в Сенате. Рубль имеет шансы укрепить свои позиции до конца недели под воздействием нескольких факторов: активизации экспортеров в преддверии налоговых платежей, формирования дополнительного спроса на ОФЗ со стороны нерезидентов в случае четкого сигнала от Банка России на заседании в пятницу о сохранении вероятности дальнейшего снижения ставки, а также улучшения настроений на глобальных площадках в случае сигнала от ФРС по итогам заседания 18-19 июня о готовности снизить ставку в соответствии с ожиданиями рынка, полагают эксперты Нордеа банка.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" выросли акции ПАО "Северо-Западное пароходство" (MOEX: SZPR) (+16,1%), "МРСК Северного Кавказа" (MOEX: MRKK) (+11,7%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (+4,4%), "Белуга Групп" (MOEX: BELU) (+3,5%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+3,1%), "АЛРОСА-Нюрба" (MOEX: ALNU) (+3%).

Подешевели акции ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (-7,2%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-4,4%), ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (-2,7%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-2,3%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-2,1% и -3,6% "префы"), "Иркутскэнерго" (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 60,271 млрд рублей (из них 17,852 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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