Рубль снижается к доллару и растет к евро вечером в четверг следом за динамикой валют на глобальном рынке

Москва. 13 июня. Доллар лишь слегка укрепляется, евро, напротив, довольно заметно снижается на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль растет к бивалютной корзине благодаря опережающему укреплению в паре с евро.

Курс доллара США составил 64,57 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 72,77 руб./EUR1, подешевев на 36,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 15,88 копейки - до 68,26 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль почти не меняется к доллару и растет к евро на вечерних торгах после праздничного выходного дня в среду, 12 июня. Динамика основных рублевых пар определяется возобновлением снижения котировками пары "евро-доллар" на мировом рынке. При этом участники торгов постепенно снижают активность перед заседанием ЦБ РФ в пятницу, 14 июня. Оно будет опорным, то есть будет сопровождаться публикацией прогноза основных макроэкономических показателей и пресс-конференцией председателя Банка России.

Участники финансового рынка практически единодушны в мнении о смягчении денежно-кредитной политики уже в ближайшую пятницу. Из 29 участников опроса, проведенного ассоциацией ACI Russia, 97% ждут снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 7,50%, 3% верят в сохранение ставки на уровне 7,75%.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник управления конверсионных и межбанковских операций банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Александр Карпов, в четверг внутренний валютный рынок почти не движется, волатильность находится на минимальном уровне. "По большому счету все ждут завтрашнего заседания ЦБ РФ, решения по ставке и комментариев к нему. Что касается евро, то рубль укрепляется в паре с ним благодаря снижению евро к доллару на Forex", - отметил Карпов.

Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко отметил, что с момента смягчения риторики ЦБ РФ основные рыночные факторы не изменились, что может подтолкнуть регулятор к снижению ставки. "Пик инфляции пройден, а эффект от повышения НДС по большей части уже реализовался в ценах; санкционные угрозы остаются не реализованными, а геополитический фон относительно нейтральным; цены на нефть сохраняются на приемлемом уровне; курс рубля относительно стабилен; ситуация на развивающихся рынках несколько ухудшилась после очередного провала в торговых переговорах между США и Китаем, однако инвесторы по-прежнему сохраняют надежду на торговое урегулирование. Риторика ФРС остается мягкой, не предполагая ужесточения процентной политики в США. Все вместе может позволить ЦБ перейти к снижению ставки на заседании в пятницу, хотя надо отметить, что острой необходимости смягчать процентную политику уже сейчас, у Банка России все же нет", - полагает Кравченко.

Как отмечает портфельный менеджер компании "Открытие брокер" Тимур Нигматуллин, вероятность снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов очень высока. "В целом мы ждем начала длинного цикла снижения ставки. В ближайшие годы она может быть снижена с текущих 7,75% до 6,5%, что открывает интересные возможности для действий на падении доходностей длинных ОФЗ-ПД и укреплении рубля на фоне притока в данные активы средств со стороны нерезидентов, т.е. мы ждем повторения сценария 2017 года", - подчеркивает Нигматуллин.

Кроме того, рынки находятся в ожидании новостей относительно американо-китайского торгового конфликта незадолго до саммита G20, который состоится в Осаке в конце июня. Американский президент Дональд Трамп сказал в понедельник, что США введут новые пошлины на новые категории китайских товаров, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на саммит. Относительно возможных сроков заключения торгового соглашения с Китаем Трамп заявил, что все сроки есть только у него в голове. "США либо заключат великолепную сделку с Китаем, либо сделки не будет вовсе", - добавил он.

Цены на нефть сократили подъем на торгах в четверг вслед за ухудшением ОПЕК оценки роста спроса на нефть в 2019 году. Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в четверг выросла на 1,7% - до $60,99 за баррель. Фьючерсы на WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,76% - до $52,04 за баррель. Ранее в ходе торгов цена Brent поднималась до $62,64 за баррель, WTI - до $53,45 за баррель на сообщения об атаках на два судна в Оманском заливе, вызвавших опасения перебоев в поставках топлива с Ближнего Востока.

ОПЕК в четверг понизила оценку роста спроса на нефть в 2019 году на 70 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 1,14 млн б/с, отметив, в частности, вялый спрос в странах ОЭСР. Таким образом, по оценкам ОПЕК, потребление нефти в этом году составит 99,86 млн б/с, не достигнув отметки в 100 млн б/с.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 14 июня на 11,56 копейки, до 64,6314 руб./$1, и уменьшил курс евро на 3,07 копейки, до 73,0141 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" увеличился в четверг на 10,68 копейки по отношению ко вторнику (последний рабочий день перед праздничным выходным днем 12 июня) и составил 64,6092 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 9,21 копейки и составил 64,609 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 383,481 млн, из которых $652,879 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 730,602 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 5,63 копейки по отношению ко вторнику (последний рабочий день перед праздничным выходным днем 12 июня), до 72,9507 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 10,54 копейки и составил 72,9161 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR510,163 млн, из которых EUR182,963 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR327,2 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка снизились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 7,82% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 1 б.п. - до 7,93% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем, оставшись на уровнях 8,05%, 8,18% и 8,28% годовых соответственно.