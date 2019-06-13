Цены евробондов РФ в четверг не демонстрируют яркой динамики, поддержку оказывают ожидания снижения ставки ФРС
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла на 10 базисных пунктов по отношению к закрытию 12 июня и составила 112,77% от номинала, что соответствует доходности 3,19% годовых (снижение на 4 пункта к закрытию среды).
Стоимость американских трехлетних Treasuries к 18:15 МСК выросла относительно итогов 12 июня на 5 базисных пунктов, составив 100,45% от номинала. Их доходность снизилась на 2 базисных пункта, до 1,81% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился по сравнению с предыдущим торговым днем всего на 2 базисных пункта, составив 138 базисных пунктов.
Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к среде на 12 базисных пунктов - до 118,03% от номинала (доходность выросла на 1 пункт и составила 4,63% годовых), евробондов с погашением в 2042 году - на 10 базисных пунктов, до 113,69% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 4,645% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году прибавили в цене 3 базисных пункта, подорожав до 106,02% от номинала, что соответствует доходности 3,755% годовых (снижение на 0,5 пункта к предыдущему дню), а бумаги с погашением в 2023 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 106,78% от номинала (доходность - 3,16% годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 12 базисных пунктов, опустившись до 107,67% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта и составила 4,75% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году снизился в цене на 5 пунктов, до 102,37% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта и составила 3,9% годовых).
"Рынок российских еврооблигаций находится в последнее время под влиянием позитивных настроений. И сегодняшний день - не исключение, хотя в целом динамика котировок в четверг была относительно скромной. Внешний фон остается для рынка еврооблигаций России довольно спокойным и в целом благоприятным для совершения покупок. Мировые долговые рынки поддерживают сформировавшиеся ожидания глобальных инвесторов относительно скорого снижения процентных ставок мировыми центробанками, и прежде всего Федеральной резервной системой США", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.
"В настоящее время ликвидности на рынке достаточно для того, чтобы формировать устойчивый спрос на долговые бумаги развивающихся стран. При этом озвученная в последнее время позиция мировых ЦБ не дает оснований для ухода этой ликвидности с рынка. Таким образом, ожидания сохранения достаточного объема ликвидности в секторе рисковых активов создают базу для формирования устойчивого спроса на облигации emerging markets", - отметил Р.Пшонковский.