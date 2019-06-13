Цены евробондов РФ в четверг не демонстрируют яркой динамики, поддержку оказывают ожидания снижения ставки ФРС

Москва. 13 июня. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг не демонстрируют ярко выраженной динамики на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries), поддержку рынку оказывают ожидания скорого снижения процентных ставок Федрезервом США. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов для большинства бумаг оказались незначительными.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла на 10 базисных пунктов по отношению к закрытию 12 июня и составила 112,77% от номинала, что соответствует доходности 3,19% годовых (снижение на 4 пункта к закрытию среды).

Стоимость американских трехлетних Treasuries к 18:15 МСК выросла относительно итогов 12 июня на 5 базисных пунктов, составив 100,45% от номинала. Их доходность снизилась на 2 базисных пункта, до 1,81% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился по сравнению с предыдущим торговым днем всего на 2 базисных пункта, составив 138 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к среде на 12 базисных пунктов - до 118,03% от номинала (доходность выросла на 1 пункт и составила 4,63% годовых), евробондов с погашением в 2042 году - на 10 базисных пунктов, до 113,69% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 4,645% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году прибавили в цене 3 базисных пункта, подорожав до 106,02% от номинала, что соответствует доходности 3,755% годовых (снижение на 0,5 пункта к предыдущему дню), а бумаги с погашением в 2023 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 106,78% от номинала (доходность - 3,16% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 12 базисных пунктов, опустившись до 107,67% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта и составила 4,75% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году снизился в цене на 5 пунктов, до 102,37% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта и составила 3,9% годовых).

"Рынок российских еврооблигаций находится в последнее время под влиянием позитивных настроений. И сегодняшний день - не исключение, хотя в целом динамика котировок в четверг была относительно скромной. Внешний фон остается для рынка еврооблигаций России довольно спокойным и в целом благоприятным для совершения покупок. Мировые долговые рынки поддерживают сформировавшиеся ожидания глобальных инвесторов относительно скорого снижения процентных ставок мировыми центробанками, и прежде всего Федеральной резервной системой США", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.

"В настоящее время ликвидности на рынке достаточно для того, чтобы формировать устойчивый спрос на долговые бумаги развивающихся стран. При этом озвученная в последнее время позиция мировых ЦБ не дает оснований для ухода этой ликвидности с рынка. Таким образом, ожидания сохранения достаточного объема ликвидности в секторе рисковых активов создают базу для формирования устойчивого спроса на облигации emerging markets", - отметил Р.Пшонковский.