Инфляционный обвал в июне - ожидаем снижения ключевой ставки и понижаем прогноз по инфляции - Промсвязьбанк

"В первой декаде июня снижение инфляционного давления ускорилось. Оценочный уровень инфляции опустился на 11 июня ниже 5% (до 4,99%), - констатирует эксперт промсвязьбанка Денис Попов. - Среднесуточный уровень инфляции, по оперативным данным Росстата, оказался в 8 раз ниже среднесуточной инфляции в июне 2018 года. Если эта пропорция сохранится до конца месяца, то уровень годовой инфляции опустится до 4,7%. Это существенно ниже оценок ЦБ и нашего прогноза (4,9%). Более того, 4,7% это нижняя граница текущего прогноза ЦБ по инфляции на конец 2019 года (неформально представители регулятора несколько раз за последний месяц озвучивали более низкие прогнозные оценки - "чуть выше 4%")".

В последнем обзоре ЦБ "О чем говорят тренды" аналитики регулятора говорят о высокой вероятности незначительного роста инфляции в 3 квартале из-за эффекта базы (и аналитики Промсвязьбанка с этим согласны), но это ускорение оценивается в пределах 0,1%-0,2%. Замедление фактической инфляции происходит до неприличия быстро и, на взгляд Дениса Попова, аргументов сохранять ставку в таких условиях нет. На завтрашнем заседании Банк России вынужден будет официально понизить прогноз по инфляции и снизить ключевую ставку. Снижение ключевой ставки уже заложено в рыночные котировки, и отказ от этого решения может быть негативно воспринят инвесторами.

По мнению эксперта, сильное замедление инфляции связано с двумя факторами: 1) в текущем году сезонная дефляция на широкий перечень групп продовольственных товаров началась значительно раньше; 2) в прошлом году быстрый рост цен на бензин, а также девальвация рубля привели к всплеску потребительской инфляции и завысили базу для статистики по текущему году.

"Развитие дефляционных процессов на продовольственные товары вынуждает нас понизить прогноз по инфляции (с 4,6% до 4,2% на конец года). И это не предел в случае, если во втором полугодии экономическая активность не усилится, а продовольственная дефляция продолжит развиваться", - заключает Денис Попов.