Фиксация прибыли розничными инвесторами набирает обороты на фоне 5-летнего максимума по индексу РТС - БКС

"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 12 июня 2019 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева.

Эксперты пришли к выводу, что их наблюдение относительно того, что розничные инвесторы считают уровень выше 1300 пунктов по индексу РТС достаточным для начала фиксации прибыли, оказалось верным. Фиксация прибыли розничными инвесторами набирает обороты с достижением индекса РТС 5-летнего максимума - 1343,33 пункта.

Между тем у институциональных инвесторов, наконец, наблюдалось преобладание приказов на покупку (перевес более чем в два раза) - в предыдущие недели их позиционирование было нейтральным.

"Мы по-прежнему считаем, что при оставшихся 8% потенциала роста до нашего фундаментального целевого уровня на конец года по индексу РТС в 1450 пунктов оправдана рекомендация "держать" и сокращение позиций в справедливо оцененных акциях", - говорится в обзоре.

Как показал анализ, за отчетный период отток капитала из акций РФ со стороны ETF вновь усилился на прошлой неделе, составив $106 млн, при этом из них значительная часть пришлась на долю российских фондов - $93 млн.

"Российский крупнейший ETF RSX показал отток $79 млн за неделю (худший недельный показатель за текущий год). Капитализация этого когда-то стабильно растущего фонда сократилась до $1,24 млрд по состоянию на 12 июня, то есть до минимума с момента введения первых санкций против России в марте 2014 года, что почти 70% ниже максимума марта 2011 года - $4 млрд. По потокам ETF прошлая неделя оказалась второй худшей с начала года, и мы считаем, что тактически для рынка с большим перевесом преобладают риски снижения", - пишет Смольянинов.