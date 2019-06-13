IPO Alibaba Group может обусловить рост стоимости ее депозитарных расписок в кратко- и среднесрочной перспективе - ИК QBF

"Сегодня одна из крупнейших корпораций в мире Alibaba Group Holding Limited, основным направлением бизнеса которой является e-commerce, подала конфиденциальную заявку на проведение размещения на Гонконгской фондовой бирже, - указывает аналитик ИК QBF

Александр Алексеевский. - Компания рассчитывает привлечь до $20 млрд, а само размещение запланировано на III квартал текущего года.

В первую очередь, данное IPO позволит Alibaba диверсифицировать свои источники финансирования. В то же время листинг в Гонконге повысит ликвидность акций компании и депозитарных расписок, которые были размещены на фондовой бирже NASDAQ в 2014 году. Кроме того, привлеченный капитал Alibaba может направить на поддержание высоких темпов роста своих финансовых показателей на фоне замедления как китайской, так и мировой экономики в целом, а также ввиду усиления конкуренции на рынке Китая. По итогам 2019 фискального года с окончанием 31 марта годовая выручка корпорации расширилась на 51,1% г/г до $48,2 млрд, а чистая прибыль - на 37,1% г/г до $13,1 млрд. При этом 74% выручки компания получила от оказания местных потребительских услуг, розничной и оптовой торговли в Китае".

Решение о проведении IPO именно в Гонконге также отчасти может быть вызвано торговым конфликтом между Вашингтоном и Пекином, в связи с которым правительство США проявляет враждебность по отношению к китайским компаниям, полагает эксперт ИК QBF.

"В целом на фоне планируемого IPO Alibaba Group, если не будет наблюдаться еще большая эскалация торгового конфликта между Китаем и США, можно ожидать роста стоимости ее депозитарных расписок в кратко- и среднесрочной перспективе, поскольку компания остается фундаментально привлекательной", - прогнозирует Александр Алексеевский.