Рубль перешел к росту к бивалютной корзине днем в четверг благодаря опережающему укреплению в паре с евро

Москва. 13 июня. Доллар немного укрепляется, евро, напротив, довольно заметно снижается на "Московской бирже" в четверг днем, после небольшого утреннего снижения рубль перешел к росту к бивалютной корзине благодаря опережающему укреплению в паре с евро.

Курс доллара США составил 64,6 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 4,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 72,96 руб./EUR1, подешевев на 18 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 5,76 копейки - до 68,36 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 14 июня на 11,56 копейки, до 64,6314 руб./$1, и уменьшил курс евро на 3,07 копейки, до 73,0141 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и растет к евро на дневных торгах после праздничного выходного дня в среду, 12 июня. Динамика основных рублевых пар определяется возобновлением роста доллара, в том числе к евро, на мировом рынке. При этом участники торгов постепенно снижают активность перед заседанием ЦБ РФ в пятницу, 14 июня. Оно будет опорным, то есть будет сопровождаться публикацией прогноза основных макроэкономических показателей и пресс-конференцией председателя Банка России.

Участники финансового рынка практически единодушны в мнении о смягчении денежно-кредитной политики уже в ближайшую пятницу. Из 29 участников опроса, проведенного ассоциацией ACI Russia, 97% ждут снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 7,50%, 3% верят в сохранение ставки на уровне 7,75%.

Как отмечает портфельный менеджер компании "Открытие брокер" Тимур Нигматуллин, вероятность снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов очень высока. "В целом мы ждем начала длинного цикла снижения ставки. В ближайшие годы она может быть снижена с текущих 7,75% до 6,5%, что открывает интересные возможности для действий на падении доходностей длинных ОФЗ-ПД и укреплении рубля на фоне притока в данные активы средств со стороны нерезидентов, т.е. мы ждем повторения сценария 2017 года", - подчеркивает Нигматуллин.

"Рубль имеет шансы укрепить свои позиции на предстоящей неделе под воздействием нескольких факторов: активизации экспортеров в преддверии налоговых платежей, формирования дополнительного спроса на ОФЗ со стороны нерезидентов в случае четкого сигнала от Банка России на завтрашнем заседании о сохранении вероятности дальнейшего снижения ставки и улучшения настроения на глобальных площадках в случае четкого сигнала от ФРС по итогам заседания 18-19 июня о готовности снизить ставку в соответствии с ожиданиями рынка", - полагает аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова.

"Опыт последних заседаний показывает ограниченное влияние решения ЦБ по ставке на динамику валютного курса, и в этот раз мы также не считаем, что решение регулятора может серьезным образом поменять расклад сил на валютном рынке. Явных драйверов для роста волатильности в рубле пока не наблюдается. В базовом сценарии в паре "доллар-рубль" ориентируемся на консолидацию вблизи 64,5-65 руб./$1", - говорит аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

Кроме того, рынки находятся в ожидании новостей относительно американо-китайского торгового конфликта незадолго до саммита G20, который состоится в Осаке в конце июня. Американский президент Дональд Трамп сказал в понедельник, что США введут новые пошлины на новые категории китайских товаров, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на саммит. Относительно возможных сроков заключения торгового соглашения с Китаем Трамп заявил, что все сроки есть только у него в голове. "США либо заключат великолепную сделку с Китаем, либо сделки не будет вовсе", - добавил он.

Нефтяной рынок отреагировал активным ростом на сообщения об атаках на два танкера в Оманском заливе, опасаясь перебоев поставок топлива с Ближнего Востока. Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подорожали на 3,85% - до $62,28 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 3,64% - до $53,0 за баррель.

В среду цена Brent упала на 3,7%, WTI - на 4% на данных министерства энергетики США о росте запасов нефти в стране на прошлой неделе на 2,2 млн баррелей, тогда как эксперты в среднем ожидали их снижения на 1 млн баррелей.

Ранее поступали сообщения, что два нефтяных танкера подверглись нападению в Оманском заливе. По данным иранского телеканала Press TV, в Оманском заливе утром в четверг прогремели два взрыва. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники в порту Эль-Фуджейра в ОАЭ сообщило, что в Оманском заливе горит танкер Front Altair. Сигнал о бедствии с танкера, отмечает агентство, поступил в Эль-Фуджейру, местоположение самого танкера агентство не указывает. Также Bloomberg сообщило, что в результате атаки пострадал танкер, направлявшийся из Саудовской Аравии в Сингапур. СМИ сообщили, что речь идет о танкере Kokuka Courageous.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка снизились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 7,82% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 1 б.п. - до 7,93% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем, оставшись на уровнях 8,05%, 8,18% и 8,28% годовых соответственно.