Нефть растет на усилении геополитической нестабильности - БКС

"Вчера нефть продемонстрировала сильное снижение, приблизившись к полугодовым минимумам на фоне негативных данных Минэнерго США, которые, правда, были лучше, чем более мрачный отчет Американского института нефти, в том числе благодаря сократившейся добыче. Сегодня в начале дня нефть консолидировалась, но затем резко ушла вниз, вернувшись к закрытию вторника.

К текущему моменту котировки откатились от дневной вершины, Brent прибавляет 3,7% вблизи уровня $62. Быстрое восстановление нефтяных цен было вызвано сообщением о предположительно торпедной атаке от 2 до 4 нефтяных танкеров в Оманском заливе, в результате которой некоторые из них загорелись. Это возродило опасения по поводу угрозы дестабилизации ситуации в регионе, что может вызвать перебои в поставках нефти", - комментирует ситуацию на рынке нефти эксперт "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.