Замедление инфляции в США укрепляет вероятность снижения ставок ФРС США - Julius Baer

"Свежие данные по инфляции в США за май текущего года оказались немного слабее, чем ожидалось, - отмечает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. - Общий уровень инфляции снизился до 1,8% с 2% в апреле, а базовая инфляция, которая не учитывает изменение цен на продовольствие и энергоносители, снизилась до 2% с 2,1% месяцем ранее. Другие показатели инфляции, включая индекс "жестких" цен ФРБ Атланты, различные усеченные оценки и долгосрочные ожидания по инфляции, рассчитанные ФРБ Кливленда, подтверждают, что структурная инфляция замедлилась. Замедление инфляции, которое первоначально было классифицировано как временное, становится более постоянным, учитывая свежие данные, что дает больше оснований для снижения ставок ФРС США. Мы по-прежнему полагаем, что снижения ставок на заседании ФРС США в июне ожидать не стоит, с большей вероятностью оно произойдет на июльском заседании. Julius Baer снижает прогноз по инфляции в США в 2019 году с 1,8% до 1,7%".