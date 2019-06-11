.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ обновил максимум индекса МосБиржи на бумагах металлургов и нефтяников, упал Сбербанк из-за отсечки
.
ГЛАВНОЕ
В мае инфляция в России осталась на уровне 0,3%
Третий месяц инфляция в России держится на уровне 0,3%. В годовом выражении рост цен замедлился до 5,1%, сообщил Росстат. Динамика показателей совпала с прогнозами большинства аналитиков
 
Более половины парка авиакомпаний РФ не соответствует требованиям сертификации
В России около 400 самолетов, или более половины парка, российских авиакомпаний не соответствуют новым требованиям Росавиации и Генпрокуратуры. Росавиация зимой-весной этого года начала требовать от российских авиакомпаний сертифицировать в...
 
ВБ: неформальная занятость в РФ - результат дефицита рабочих мест
Неформальная (в том числе теневая) занятость в России относительно невелика, отличается по структуре от сопоставимых стран, не связана с сокращением занятости в промышленности и не увязана с уровнем налогообложения труда, предполагает в своей работе...
 
Россияне ускорили скупку недвижимости на Кипре
Анонсированное зимой ужесточение кипрской программы предоставления гражданства в обмен на инвестиции привело к всплеску интереса к покупке жилой недвижимости в стране на прежних условиях. Со стороны россиян спрос вырос сразу на 40%, вызвав...
 
11 июня 2019 года 19:28

Рынок акций РФ обновил максимум индекса МосБиржи на бумагах металлургов и нефтяников, упал Сбербанк из-за отсечки

Москва. 11 июня. Рынок акций РФ во вторник вырос вслед за подъемом мировых фондовых площадок на решении президента США Дональда Трампа не вводить пошлины на импорт товаров из Мексики. Индекс МосБиржи обновил исторический максимум на бумагах нефтяников и металлургов, причем лидерами роста выступили бумаги "РусАла" и "Норникеля"на дивидендных новостях; упали из-за отсечки дивидендов акции Сбербанка.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2751,75 пункта (+0,3%, максимум дня и новый пик - 2759,17 пункта), индекс РТС - 1343,33 пункта (+0,6%) - максимум с июля 2014 года; цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 5,1%.

Доллар упал до 64,53 рубля (-0,25 рубля).

Подорожали рублевые акции "РусАла" (+5,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+4,3%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+3,5%), "Норникеля" (+3,3%, до 14,304 тыс. руб.), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+2,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,3%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,2% и +1,7% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,1%).

Поддержку акциям "РусАла" и "Норникеля" оказали новости о том, что дивидендная политика ГМК пока останется без изменений. Накануне источник в холдинге "Интеррос" Владимира Потанина сообщил "Интерфаксу", что предложения по корректировке дивидендной формулы "Норильского никеля" разрабатывались и представлялись акционерам, но не устроили часть из них, и в настоящий момент не обсуждаются.

Потанин весной заявлял, что начнет переговоры с "РусАлом" об изменении дивидендной формулы для снижения выплат акционерам "Норникеля" из-за масштабной программы капвложений ГМК ($10,5-11,5 млрд до 2022 года), включающей Серный проект, расширение Талнахской обогатительной фабрики и развитие добычи активов Южного кластера.

Накануне акционеры "Норникеля" на годовом собрании одобрили выплату дивидендов за 2018 год в размере 792,52 рубля на обыкновенную акцию (закрытие реестра акционеров 21 июня).

Подешевели акции Сбербанка (-5,3% и -6,1% "префы") из-за отсечки дивидендов (16 рублей на акцию каждого типа), просели бумаги "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,7%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,7%) "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%).

Во вторник выросла фондовая Азия (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%, китайский Shanghai Composite прибавил 2,6%), "плюсуют" Европа (FTSE, CAC 40, DAX растут на 0,3-0,9%) и Америка (индекс S&P 500 прибавляет 0,1%, превышает 2890 пунктов), отыгрывая решение президента США Дональда Трампа не вводить пошлины на импорт товаров из Мексики в обмен на решительные меры Мексики для прекращения потока нелегальных мигрантов в США.

Поддержку китайским индексам оказало заявление министерства финансов КНР о снижении ограничений на размещение облигаций местными органами самоуправления. Они смогут размещать бумаги для привлечения финансирования определенных ключевых проектов.

Между тем уже в понедельник Трамп заявил в интервью телеканалу CNBC, что США введут новые пошлины на импорт китайских товаров на общую сумму около $300 млрд в год, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на саммит G20 в японской Осаке 28-29 июня.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Трамп примет решение о введении тарифов после встречи с Си Цзиньпином, которая запланирована "на полях" саммита.

Кроме того, поддержку рынку оказывают ожидания снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на фоне ослабления темпов роста мировой экономики.

Нефть во вторник умеренно подросла, но цена Brent осталась на $0,6 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в понедельник. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $62,3 за баррель (+0,02% и -1,6% накануне), июльская цена WTI - $53,29 за баррель (+0,1% и -1,4% в понедельник).

Главным опасением для мирового рынка топлива остается замедление темпов роста мировой экономики из-за ухудшения торговых отношений между США и Китаем. Ожидается, что лидеры двух стран обсудят торговое соглашение в рамках саммита G20, который состоится в Осаке в конце июня.

В мае Трамп, несмотря на проходивший в то время раунд двухсторонних переговоров с Китаем по торговым разногласиям, поднял пошлины на импортируемые из КНР товары стоимостью $200 млрд с 10% до 25%, а также дал указание готовиться к введению пошлин на товары стоимостью еще $300 млрд, то есть на всю оставшуюся часть китайского экспорта в США.

С другой стороны, страны ОПЕК+ пока успешно выполняют условия соглашения об ограничении нефтедобычи, действие которого заканчивается в июле. В конце июня страны соберутся для обсуждения возможного продления соглашения, и, по общему мнению, решение будет положительным.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Дмитрий Бабин, торги начинались с отката российских индексов из-за отсечки дивидендной премии в бумагах Сбербанка, однако на благоприятном внешнем фоне индексы вскоре развернулись вверх. На мировых рынках сохраняется относительно высокий спрос на глобальные рисковые активы, чему способствует некоторое ослабление внешнеторговой напряженности, а также ожидания смягчения монетарной политики ключевых центробанков.

Нефть оставалась под давлением, несколько раз опускаясь к минимумам начала недели. Несмотря на это, российский рынок продемонстрировал подъем, индекс МосБиржи переписал историческую вершину, а индекс РТС достиг максимумов с июля 2014 года. Рост затронул практически все сектора рынка, что указывает на вероятный приток иностранных денег. Вечером мировые фондовые индикаторы сдали позиции, а нефть обновила дневной минимум, из-за чего "бычий" настрой поутих. По большей части замедление роста было обусловлено предстоящим в России праздничным выходным, в преддверии которого многие инвесторы сокращали позиции, полагает эксперт.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "Норникеля" получили поддержку после утверждения на годовом собрании акционеров дивидендов за 2018 год в размере 792,52 рубля на акцию. При этом, несмотря на ряд слухов о возможном снижении дивидендов в ближайшие годы, формула выплат с высокой долей вероятности останется прежней.

С технической точки зрения бумаги "Норникеля" во вторник прорвались выше средней полосы Боллинджера недельного графика (район 14025 руб.), способность удержать которую будет указывать на высокую вероятность повышения в район годового максимума 14796 руб. В обратном случае бумаги может ждать возвращение к недавним минимумам, в район 13350 руб. На данный момент позитивный для "быков" сценарий представляется более вероятным, считает аналитик.

Мировые рынки подросли после того, как США отложили ввод пошлин на импорт мексиканских товаров, а в Китае объявили о новых стимулирующих мерах, которые позволят увеличить расходы на инфраструктурные проекты. Индексу S&P 500 теперь надо закрепиться выше отметки 2900 пунктов, от которой зависят среднесрочные позиции. В ближайшие два дня инвесторы будут оценивать данные по инфляции в США, которые позволят спрогнозировать перспективы снижения процентных ставок в стране.

Российские фондовые индексы обновили годовые максимумы благодаря ряду корпоративных историй. В среду биржи РФ будут закрыты в связи с государственным праздником, что создает дополнительные риски утром в четверг в связи с краткосрочной и среднесрочной перекупленностью. Впрочем, если цены на нефть в среду вновь не уйдут "в пике" из-за данных по запасам в США, то внешний фон должен остаться благоприятным для дальнейшего роста, считает Кожухова.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, рынок акций вышел в "плюс" на бумагах "Газпрома", а также "Норникеля" и "РусАла". Появились новости о том, что дивидендная политика ГМК "Норникель" пока не будет пересматриваться, так как с новыми предложениями "Интерроса" не согласились некоторые акционеры.

Рубль продолжил укрепляться на фоне повышенного аппетита к рискованным активам. Самым мощным фактором поддержки рубля остается умеренно жесткая политика ЦБ РФ, от которого ждут снижения ставки на 25 базисных пунктов 14 июня. Существенного влияния на рынок это решение не окажет, но подтвердит актуальность стратегии carry trade, которая становится все более интересной на фоне падения доходностей основных валют.

Президент США Трамп заявил накануне в интервью CNBC, что новые импортные пошлины будут приняты на $300 млрд китайского экспорта, если глава КНР Си Цзиньпин откажется от посещения саммита G20. Однако китайская пресса все же пока говорит о том, что поездка состоится. Впрочем, резкая и непредсказуемая ультимативная политика Трампа не гарантирует какого-либо позитивного исхода возможной встречи лидеров крупнейших экономик мира.

Сырьевой рынок получил небольшую поддержку из Китая, где власти разрешили региональным администрациям использовать специальные бонды для финансирования региональных проектов. В целом нефть пока довольствуется тем, что РФ подчеркивает свою готовность продлить соглашение ОПЕК+. В качестве краткосрочной поддержки может выступить статистика по запасам в США (опрос Reuters показал, что на рынке прогнозируют сокращение запасов нефти на 0,5 млн баррелей за прошлую неделю).

Рынку нравятся новые меры Китая по стимулированию экономики, хотя оптимизм может быстро сойти на нет из-за уровня высокой закредитованности в КНР. Тем не менее, новость также позитивно влияет и на российский рынок, где покупатели проявляют активность в нефтегазовом секторе и секторе металлургии. В предстоящие дни рост будет осложнен дивидендными отсечками в тяжеловесных бумагах, считает Кочетков.

Аналитики Sberbank CIB также отмечают, что росту рынков способствовали решение США пока не вводить новые пошлины на мексиканский импорт и надежды на смягчение позиций ведущих мировых центробанков. Высказывания российских и саудовских официальных лиц показывают, что предварительных договоренностей о продлении соглашения ОПЕК+ пока нет, что сдерживает "нефтебыков".

Поддержкой для акций "РусАла" и "Норникеля" стало известие, что дивидендная политика ГМК останется прежней. Текущая формула дивидендов "Норникеля" указана в акционерном соглашении, она будет действовать до 1 января 2023 года и предусматривает выплату 30-60% EBITDA в зависимости от долговой нагрузки "Норникеля": чем выше соотношение чистого долга и EBITDA, тем меньше выплаты, и наоборот. Минимальная сумма годовых выплат установлена на уровне $1 млрд, отмечают эксперты.

Базовый сценарий предусматривает, что "Норникель" будет и далее выплачивать дивиденды по прежней формуле. При текущих ценах на сырье и курсе доллара доходность дивидендов, которые будут выплачены в этом году (включая финальные дивиденды за 2018 год и промежуточные за 2019 год), можно оценить в 10%, а доходность свободных денежных потоков - на уровне 7%. "РусАл" теоретически мог бы согласиться на некоторые изменения в формуле расчета дивидендов в обмен на продление акционерного соглашения, но обеим сторонам будет весьма сложно решиться на это, считают аналитики Sberbank CIB.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (+8,8%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+4,6%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (+4,1%), ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (+3,5%), GDR En+ (MOEX: ENPL) Group (+3,4%), акции "МРСК Юга" (MOEX: MRKY) (+3,3%).

Подросли "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+2,5%, до 164,2 тыс. руб.) на дивидендных новостях: вице-президент компании Рашид Шарипов в ходе телеконференции во вторник сообщил, что дивиденды "Транснефти" по итогам 2018 года составят около 10 тыс. 400 рублей на акцию (дивдоходность 6,3% годовых - прим. ИФ), что соответствует 50% нормализованной прибыли по МСФО. Решение о выплатах должно быть принято на собрании акционеров до конца июня.

По словам Шарипова, "Транснефть", текущая дивидендная политика которой предполагает выплаты в размере 25% прибыли по МСФО, изучает опыт российских компаний, которые совершенствуют свою дивидендную политику и переходят на выплату 50% прибыли.

Подешевели бумаги ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-2,5%), ПАО "Обувь России" (MOEX: OBUV) (-2,4%), ПАО "САФМАР финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (-1,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 62,709 млрд рублей (из них 16,115 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 10,515 млрд рублей - на бумаги "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
11 июня 2019 года 19:27
Рубль укрепляется к доллару и евро перед праздничным выходным днем благодаря улучшению настроений мировых инвесторов
Москва. 11 июня. Доллар и евро слабеют на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль дорожает к бивалютной корзине на фоне улучшения настроений мировых инвесторов и росту спроса на риск.    читать дальше
.
11 июня 2019 года 18:50
Главным фактором, защищающим рубль от негативных драйверов, является сильная динамика российского долгового рынка - БКС
"Во вторник рубль открылся вверх на позитивном внешнем фоне, обновив двухнедельный максимум к доллару и недельный к евро. Однако затем российская валюта перешла к консолидации. Развивающиеся валюты сегодня продолжили демонстрировать восходящую динамику. И лишь слабость нефтяных цен несколько...    читать дальше
.
11 июня 2019 года 18:41
Цены евробондов РФ во вторник приостановили рост после бурного ралли последних дней
Москва. 11 июня. Котировки российских еврооблигаций во вторник приостановили рост после бурного ралли последних дней на фоне снижения активности покупателей в отношении рисковых активов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка снизились в цене, что в итоге привело к небольшому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
11 июня 2019 года 18:34
GDR Ленты могут потерять вес или даже быть исключены из MVIS Russia Index по итогам пересмотра
ндексный провайдер MVIS Indices объявит итоги пересмотра индекса MVIS Russia 14 июня после закрытия торгов, говорится в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" на рынке акций Ильи Питерского. Как ожидает эксперт, из-за изменения состава акционеров "Ленты" ее глобальные депозитарные расписки (GDR)...    читать дальше
.
11 июня 2019 года 17:43
В среднесрочной перспективе дивидендная доходность "ОГК-2" может вырасти до 10% - ИК QBF
11 июня энергетическая компания ПАО "ОГК-2" проводит общее собрание акционеров, напоминает портфельный управляющий ИК QBF Денис Иконников. В повестке 10 вопросов. Среди них интересен вопрос об уменьшении уставного капитала путем погашения акций. На балансе компании имеется казначейский пакет...    читать дальше
.
11 июня 2019 года 17:10
Торговый профицит Китая растет несмотря на противостояние с США - Julius Baer
"Прирост экспорта из Китая в мае оказался лучше прогнозов и составил 1,1% в годовом выражении несмотря на повышение импортных пошлин в США, - констатирует экономист Julius Baer Софи Альтерматт. - Тем временем, падение импорта оказалось сильнее ожиданий и достигло 8,5%. В итоге внешнеторговый...    читать дальше
.
11 июня 2019 года 16:30
Вполне вероятно, что отечественный фондовый рынок сможет закрыть день на рекордной отметке - "Открытие Брокер"
"Рынку США нравятся новые меры Китая по стимулированию экономики, хотя оптимизм может быстро сойти на нет из-за уровня высокой закредитованности в КНР. Тем не менее, новость также позитивно влияет и на российский рынок акций, где покупатели проявляют активность в нефтегазовом секторе и секторе...    читать дальше
.
11 июня 2019 года 16:05
Представился хороший момент для покупки акций "ЛУКОЙЛа" - "Открытие Брокер"
По мнению аналитиков "Открытие Брокер", текущая коррекция акций "ЛУКОЙЛа" подошла к концу, и сейчас представился хороший момент для покупки бумаг и получения традиционных для эмитента высоких дивидендов. Инвестиционная идея акции "ЛУКОЙЛа": среднесрочная цель - 5800 рублей, потенциальная...    читать дальше
.
11 июня 2019 года 15:37
Если цены на нефть в среду вновь не уйдут "в пике", внешний фон будет благоприятным для дальнейшего роста акций - ИК "Велес Капитал"
"Российские фондовые индексы в первой половине сессии вторника смогли вернуться к росту и перешли к обновлению годовых максимумов, в том числе благодаря ряду корпоративных историй. В среду биржи РФ будут закрыты в связи с государственным праздником, что создает дополнительные риски для "быков" как...    читать дальше
.
11 июня 2019 года 15:34
Рубль растет к доллару и евро днем на фоне позитивной динамики мировых рынков и подъема нефти
Москва. 11 июня. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник днем, рубль дорожает к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики большинства мировых рынков и роста нефти.    читать дальше
.
11 июня 2019 года 15:16
Нефть остается под давлением - БКС
"Во вторник утром котировки нефти восстановились, но после нашего открытия ушли вниз, обновив вчерашний минимум, и затем отскочили. Сейчас Brent торгуется в небольшом "плюсе" около отметки $62,4. Несмотря на оптимистичные заявления участников сделки ОПЕК+ о ее вероятном продлении до конца года,...    читать дальше
.
11 июня 2019 года 14:45
Золото дешевеет на фоне фиксации прибыли на фьючерсном рынке - Julius Baer
Соглашение между США и Мексикой по вопросам нелегальной миграции и отсрочке импортных пошлин, которыми угрожал Вашингтон, попало в заголовки новостей в прошедшие выходные. "Сделка позволила повысить настроения на финансовых рынках, и, по нашим оценкам, произвела больший эффект, чем рассчитывал...    читать дальше
.
11 июня 2019 года 14:14
ФРС США готовится к снижению процентных ставок - Julius Baer
"ФРС США заявила о возможности снизить процентные ставки в случае эскалации внешнеторгового конфликта. Регулятор пообещал дождаться саммита G20 в Осаке в конце июня, и вероятнее всего снизит процентную ставку по итогам июльского заседания. Предполагается, что эта мера позволит предотвратить...    читать дальше
.
11 июня 2019 года 13:35
Одним из ключевых рисков разбалансировки глобального рынка нефти остается растущая добыча США - Банк "Санкт-Петербург"
"Нефть Brent умеренно снижалась вчера, во вторник утром торгуется в районе $62,7/барр. Котировкам не дают укрепиться опасения снижения глобального спроса на нефть из-за рисков замедления темпов роста мировой экономики. Более того, вчера Министр финансов России Антон Силуанов допустил снижение...    читать дальше
.
11 июня 2019 года 12:50
"ВТБ Капитал" поднял рейтинг акций "Газпром нефти" до "покупать" и оценку на 18%
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) с $5,5 до $6,5 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация с "держать" до "покупать". Прогнозная стоимость акций "Газпрома" (MOEX: GAZP), рассчитанная аналитиками...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.