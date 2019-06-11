Рынок акций РФ обновил максимум индекса МосБиржи на бумагах металлургов и нефтяников, упал Сбербанк из-за отсечки

Москва. 11 июня. Рынок акций РФ во вторник вырос вслед за подъемом мировых фондовых площадок на решении президента США Дональда Трампа не вводить пошлины на импорт товаров из Мексики. Индекс МосБиржи обновил исторический максимум на бумагах нефтяников и металлургов, причем лидерами роста выступили бумаги "РусАла" и "Норникеля"на дивидендных новостях; упали из-за отсечки дивидендов акции Сбербанка.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2751,75 пункта (+0,3%, максимум дня и новый пик - 2759,17 пункта), индекс РТС - 1343,33 пункта (+0,6%) - максимум с июля 2014 года; цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 5,1%.

Доллар упал до 64,53 рубля (-0,25 рубля).

Подорожали рублевые акции "РусАла" (+5,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+4,3%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+3,5%), "Норникеля" (+3,3%, до 14,304 тыс. руб.), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+2,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,3%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,2% и +1,7% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,1%).

Поддержку акциям "РусАла" и "Норникеля" оказали новости о том, что дивидендная политика ГМК пока останется без изменений. Накануне источник в холдинге "Интеррос" Владимира Потанина сообщил "Интерфаксу", что предложения по корректировке дивидендной формулы "Норильского никеля" разрабатывались и представлялись акционерам, но не устроили часть из них, и в настоящий момент не обсуждаются.

Потанин весной заявлял, что начнет переговоры с "РусАлом" об изменении дивидендной формулы для снижения выплат акционерам "Норникеля" из-за масштабной программы капвложений ГМК ($10,5-11,5 млрд до 2022 года), включающей Серный проект, расширение Талнахской обогатительной фабрики и развитие добычи активов Южного кластера.

Накануне акционеры "Норникеля" на годовом собрании одобрили выплату дивидендов за 2018 год в размере 792,52 рубля на обыкновенную акцию (закрытие реестра акционеров 21 июня).

Подешевели акции Сбербанка (-5,3% и -6,1% "префы") из-за отсечки дивидендов (16 рублей на акцию каждого типа), просели бумаги "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,7%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,7%) "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%).

Во вторник выросла фондовая Азия (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%, китайский Shanghai Composite прибавил 2,6%), "плюсуют" Европа (FTSE, CAC 40, DAX растут на 0,3-0,9%) и Америка (индекс S&P 500 прибавляет 0,1%, превышает 2890 пунктов), отыгрывая решение президента США Дональда Трампа не вводить пошлины на импорт товаров из Мексики в обмен на решительные меры Мексики для прекращения потока нелегальных мигрантов в США.

Поддержку китайским индексам оказало заявление министерства финансов КНР о снижении ограничений на размещение облигаций местными органами самоуправления. Они смогут размещать бумаги для привлечения финансирования определенных ключевых проектов.

Между тем уже в понедельник Трамп заявил в интервью телеканалу CNBC, что США введут новые пошлины на импорт китайских товаров на общую сумму около $300 млрд в год, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на саммит G20 в японской Осаке 28-29 июня.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Трамп примет решение о введении тарифов после встречи с Си Цзиньпином, которая запланирована "на полях" саммита.

Кроме того, поддержку рынку оказывают ожидания снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на фоне ослабления темпов роста мировой экономики.

Нефть во вторник умеренно подросла, но цена Brent осталась на $0,6 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в понедельник. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $62,3 за баррель (+0,02% и -1,6% накануне), июльская цена WTI - $53,29 за баррель (+0,1% и -1,4% в понедельник).

Главным опасением для мирового рынка топлива остается замедление темпов роста мировой экономики из-за ухудшения торговых отношений между США и Китаем. Ожидается, что лидеры двух стран обсудят торговое соглашение в рамках саммита G20, который состоится в Осаке в конце июня.

В мае Трамп, несмотря на проходивший в то время раунд двухсторонних переговоров с Китаем по торговым разногласиям, поднял пошлины на импортируемые из КНР товары стоимостью $200 млрд с 10% до 25%, а также дал указание готовиться к введению пошлин на товары стоимостью еще $300 млрд, то есть на всю оставшуюся часть китайского экспорта в США.

С другой стороны, страны ОПЕК+ пока успешно выполняют условия соглашения об ограничении нефтедобычи, действие которого заканчивается в июле. В конце июня страны соберутся для обсуждения возможного продления соглашения, и, по общему мнению, решение будет положительным.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Дмитрий Бабин, торги начинались с отката российских индексов из-за отсечки дивидендной премии в бумагах Сбербанка, однако на благоприятном внешнем фоне индексы вскоре развернулись вверх. На мировых рынках сохраняется относительно высокий спрос на глобальные рисковые активы, чему способствует некоторое ослабление внешнеторговой напряженности, а также ожидания смягчения монетарной политики ключевых центробанков.

Нефть оставалась под давлением, несколько раз опускаясь к минимумам начала недели. Несмотря на это, российский рынок продемонстрировал подъем, индекс МосБиржи переписал историческую вершину, а индекс РТС достиг максимумов с июля 2014 года. Рост затронул практически все сектора рынка, что указывает на вероятный приток иностранных денег. Вечером мировые фондовые индикаторы сдали позиции, а нефть обновила дневной минимум, из-за чего "бычий" настрой поутих. По большей части замедление роста было обусловлено предстоящим в России праздничным выходным, в преддверии которого многие инвесторы сокращали позиции, полагает эксперт.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "Норникеля" получили поддержку после утверждения на годовом собрании акционеров дивидендов за 2018 год в размере 792,52 рубля на акцию. При этом, несмотря на ряд слухов о возможном снижении дивидендов в ближайшие годы, формула выплат с высокой долей вероятности останется прежней.

С технической точки зрения бумаги "Норникеля" во вторник прорвались выше средней полосы Боллинджера недельного графика (район 14025 руб.), способность удержать которую будет указывать на высокую вероятность повышения в район годового максимума 14796 руб. В обратном случае бумаги может ждать возвращение к недавним минимумам, в район 13350 руб. На данный момент позитивный для "быков" сценарий представляется более вероятным, считает аналитик.

Мировые рынки подросли после того, как США отложили ввод пошлин на импорт мексиканских товаров, а в Китае объявили о новых стимулирующих мерах, которые позволят увеличить расходы на инфраструктурные проекты. Индексу S&P 500 теперь надо закрепиться выше отметки 2900 пунктов, от которой зависят среднесрочные позиции. В ближайшие два дня инвесторы будут оценивать данные по инфляции в США, которые позволят спрогнозировать перспективы снижения процентных ставок в стране.

Российские фондовые индексы обновили годовые максимумы благодаря ряду корпоративных историй. В среду биржи РФ будут закрыты в связи с государственным праздником, что создает дополнительные риски утром в четверг в связи с краткосрочной и среднесрочной перекупленностью. Впрочем, если цены на нефть в среду вновь не уйдут "в пике" из-за данных по запасам в США, то внешний фон должен остаться благоприятным для дальнейшего роста, считает Кожухова.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, рынок акций вышел в "плюс" на бумагах "Газпрома", а также "Норникеля" и "РусАла". Появились новости о том, что дивидендная политика ГМК "Норникель" пока не будет пересматриваться, так как с новыми предложениями "Интерроса" не согласились некоторые акционеры.

Рубль продолжил укрепляться на фоне повышенного аппетита к рискованным активам. Самым мощным фактором поддержки рубля остается умеренно жесткая политика ЦБ РФ, от которого ждут снижения ставки на 25 базисных пунктов 14 июня. Существенного влияния на рынок это решение не окажет, но подтвердит актуальность стратегии carry trade, которая становится все более интересной на фоне падения доходностей основных валют.

Президент США Трамп заявил накануне в интервью CNBC, что новые импортные пошлины будут приняты на $300 млрд китайского экспорта, если глава КНР Си Цзиньпин откажется от посещения саммита G20. Однако китайская пресса все же пока говорит о том, что поездка состоится. Впрочем, резкая и непредсказуемая ультимативная политика Трампа не гарантирует какого-либо позитивного исхода возможной встречи лидеров крупнейших экономик мира.

Сырьевой рынок получил небольшую поддержку из Китая, где власти разрешили региональным администрациям использовать специальные бонды для финансирования региональных проектов. В целом нефть пока довольствуется тем, что РФ подчеркивает свою готовность продлить соглашение ОПЕК+. В качестве краткосрочной поддержки может выступить статистика по запасам в США (опрос Reuters показал, что на рынке прогнозируют сокращение запасов нефти на 0,5 млн баррелей за прошлую неделю).

Рынку нравятся новые меры Китая по стимулированию экономики, хотя оптимизм может быстро сойти на нет из-за уровня высокой закредитованности в КНР. Тем не менее, новость также позитивно влияет и на российский рынок, где покупатели проявляют активность в нефтегазовом секторе и секторе металлургии. В предстоящие дни рост будет осложнен дивидендными отсечками в тяжеловесных бумагах, считает Кочетков.

Аналитики Sberbank CIB также отмечают, что росту рынков способствовали решение США пока не вводить новые пошлины на мексиканский импорт и надежды на смягчение позиций ведущих мировых центробанков. Высказывания российских и саудовских официальных лиц показывают, что предварительных договоренностей о продлении соглашения ОПЕК+ пока нет, что сдерживает "нефтебыков".

Поддержкой для акций "РусАла" и "Норникеля" стало известие, что дивидендная политика ГМК останется прежней. Текущая формула дивидендов "Норникеля" указана в акционерном соглашении, она будет действовать до 1 января 2023 года и предусматривает выплату 30-60% EBITDA в зависимости от долговой нагрузки "Норникеля": чем выше соотношение чистого долга и EBITDA, тем меньше выплаты, и наоборот. Минимальная сумма годовых выплат установлена на уровне $1 млрд, отмечают эксперты.

Базовый сценарий предусматривает, что "Норникель" будет и далее выплачивать дивиденды по прежней формуле. При текущих ценах на сырье и курсе доллара доходность дивидендов, которые будут выплачены в этом году (включая финальные дивиденды за 2018 год и промежуточные за 2019 год), можно оценить в 10%, а доходность свободных денежных потоков - на уровне 7%. "РусАл" теоретически мог бы согласиться на некоторые изменения в формуле расчета дивидендов в обмен на продление акционерного соглашения, но обеим сторонам будет весьма сложно решиться на это, считают аналитики Sberbank CIB.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (+8,8%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+4,6%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (+4,1%), ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (+3,5%), GDR En+ (MOEX: ENPL) Group (+3,4%), акции "МРСК Юга" (MOEX: MRKY) (+3,3%).

Подросли "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+2,5%, до 164,2 тыс. руб.) на дивидендных новостях: вице-президент компании Рашид Шарипов в ходе телеконференции во вторник сообщил, что дивиденды "Транснефти" по итогам 2018 года составят около 10 тыс. 400 рублей на акцию (дивдоходность 6,3% годовых - прим. ИФ), что соответствует 50% нормализованной прибыли по МСФО. Решение о выплатах должно быть принято на собрании акционеров до конца июня.

По словам Шарипова, "Транснефть", текущая дивидендная политика которой предполагает выплаты в размере 25% прибыли по МСФО, изучает опыт российских компаний, которые совершенствуют свою дивидендную политику и переходят на выплату 50% прибыли.

Подешевели бумаги ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-2,5%), ПАО "Обувь России" (MOEX: OBUV) (-2,4%), ПАО "САФМАР финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (-1,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 62,709 млрд рублей (из них 16,115 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 10,515 млрд рублей - на бумаги "Газпрома").