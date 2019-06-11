Рубль укрепляется к доллару и евро перед праздничным выходным днем благодаря улучшению настроений мировых инвесторов

Москва. 11 июня. Доллар и евро слабеют на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль дорожает к бивалютной корзине на фоне улучшения настроений мировых инвесторов и росту спроса на риск.

Курс доллара США составил 64,5 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 27,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 73,01 руб./EUR1, подешевев на 27 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 27,4 копейки - до 68,33 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает умеренное укрепление к доллару и евро на вечерних торгах перед праздничным выходным днем в среду, 12 июня. Позитивное влияние на рубль оказывает рост большинства мировых рынков на фоне достижения договоренности между США и Мексикой, позволившей избежать введения новых пошлин на мексиканский импорт. Кроме того, инвесторы начинают проявлять осторожный оптимизм в преддверии саммита G20, рассматривая его как следующий этап в торговом споре между США и Китаем. Тем не менее, по мнению аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, встреча Трампа с Си Цзиньпином, если она состоится, вряд ли положит конец конфликту двух стран.

Во вторник Трамп вновь высказался в негативном ключе относительно политики Федеральной резервной системы. Федрезерв держит процентные ставки на слишком высоком уровне в дополнение к "нелепому количественному ужесточению", написал Трамп в микроблоге в Twitter. "Они ничего не понимают!", - заявил он. В следующем твите президент написал о том, что инфляция в США является "очень низкой", назвав это "прекрасным".

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела валютных операций Совкомбанка Роман Фролов, рубль укрепляется перед праздничным выходным днем 12 июня. "Заканчиваем торги на мажорной ноте, пара "доллар-рубль" вплотную приблизилась к отметке 64,5 руб./$1. Рынок черпает позитив из положительной динамики сырьевых площадок и фондовых рынков - как мировых, таки российских. На фоне улучшения настроений игроки покупают рублевые активы, поддерживая тем самым котировки нацвалюты", - отметил Фролов.

"Укрепление рубля объясняется сочетанием более позитивного восприятия рисков и технических факторов (накануне пара "доллар-рубль" консолидировалась ниже важного уровня поддержки 64,8 руб./$1, а сегодня может приблизиться к отметке 64,2 руб./$1). Объем торгов на валютном рынке сегодня повысился, что указывает на готовность участников рынка покупать рубль, даже несмотря на то, что в среду торги будут закрыты по случаю государственного праздника", - подчеркивают аналитики Sberbank Investment Research.

Цены на нефть сохраняют подъем на торгах во вторник. Поддержку рынку оказывают прогнозы снижения запасов нефти в США, а также ожидания, что страны ОПЕК договорятся о продлении срока действия соглашения об ограничении добычи на встрече в июле.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК во вторник составила $62,36 за баррель, что на 0,11% выше уровня предыдущей сессии. Фьючерсы на WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,23% - до $53,38 за баррель.

Минэнерго США обнародует данные о запасах за прошедшую неделю в среду в 17:30 МСК. По мнению экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, товарные запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 1,25 млн баррелей. Если отчет Минэнерго подтвердит ожидания аналитиков, снижение запасов станет рекордным с начала мая.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 12 и 13 июня на 27,61 копейки, до 64,5158 руб./$1, и уменьшил курс евро на 17 копеек, до 73,0448 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" уменьшился во вторник на 23,85 копейки по отношению к понедельнику и составил 64,5024 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 21,52 копейки и составил 64,5167 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 590,9 млн, из которых $613,823 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 977,077 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 15,99 копейки по отношению к понедельнику, до 73,007 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 16,38 копейки и составил 73,0197 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR650,664 млн, из которых EUR198,828 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR451,836 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 11 июня, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1,28 трлн рублей (при лимите 1,28 трлн рублей и общем спросе 1 трлн 616 млрд рублей) в среднем по ставке 7,71% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 4 июня, банки разместили в ЦБ РФ 1,12 трлн рублей (при лимите 1,12 трлн рублей и общем спросе 1 трлн 194,8 млрд рублей) в среднем по ставке 7,72% годовых.

Кроме того, в целях абсорбирования устойчивой части структурного профицита ликвидности ЦБ РФ 11 июня провел аукцион по размещению купонных облигаций Банка России (КОБР) 22-го выпуска, предложив инвесторам бумаги на сумму 600 млрд рублей. Банк России разместил данный выпуск облигаций в объеме 383 млрд 741,9 млн рублей по цене отсечения 99,939% при объеме спроса 383 млрд 741,9 млн рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов снизились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 8 базисных пунктов (б.п.) - до 7,86% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 4 б.п. - до 7,94% годовых. Ставка на срок 1 месяц отступила на 2 б.п. - до 8,05% годовых, ставка на срок 3 месяца упала на 3 б.п. - до 8,18% годовых, ставка на срок 6 месяцев снизилась на 1 б.п. - до 8,28% годовых.