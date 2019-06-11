Цены евробондов РФ во вторник приостановили рост после бурного ралли последних дней

Москва. 11 июня. Котировки российских еврооблигаций во вторник приостановили рост после бурного ралли последних дней на фоне снижения активности покупателей в отношении рисковых активов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка снизились в цене, что в итоге привело к небольшому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию 10 июня всего на 1 базисный пункт и составила 112,685% от номинала, что соответствует доходности 3,23% годовых (снижение на 0,5 пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК снизилась на 6 базисных пунктов по отношению к предыдущему торговому дню, составив 100,25% от номинала. Их доходность выросла на 2,5 пункта и составила 2,895% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 3 пункта и составил 133,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились на 9 базисных пунктов по отношению к 10 июня и составили 118,16% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта - до 4,62% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 12 базисных пунктов - до 113,98% от номинала (доходность выросла почти на 1 базисный пункт и составила 4,625% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 14 базисных пунктов - до 106,06% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта - до 4,75% годовых), с погашением в 2023 году - на 22 базисных пункта, до 106,88% от номинала (доходность снизилась на 5 пунктов - до 3,14% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 35 базисных пунктов - до 107,83% от номинала (доходность выросла на 2 пункта и составила 4,74% годовых), новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 10 базисных пунктов, до 102,54% от номинала (доходность выросла на 1,5 пункта - до 4,88% годовых).

"Сегодня российские еврооблигации торгуются без существенных ценовых изменений вблизи уровней, достигнутых по итогам торгов понедельника. На прошлой неделе отечественные бумаги сильно выросли в цене, как и большинство суверенных евробондов emerging markets, на ожиданиях смягчения монетарной политики ФРС и ЕЦБ. Сегодня же каких-либо важных новостей не было и поэтому евробонды РФ проторговывают текущие уровни. Из последней опубликованной статистики можно отметить то, что золотовалютные резервы Банка России выросли в мае на $4 млрд, а с начала года их рост составил $26,7 млрд, что является позитивным фактором для кредитоспособности России. Кроме того, бюджет страны за пять месяцев также будет исполнен с существенным профицитом, что соответственно является сильным аргументом для того, чтобы российские долговые бумаги демонстрировали динамику лучше, чем евробонды других стран с развивающейся экономикой", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.