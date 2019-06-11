Главным фактором, защищающим рубль от негативных драйверов, является сильная динамика российского долгового рынка - БКС

"Во вторник рубль открылся вверх на позитивном внешнем фоне, обновив двухнедельный максимум к доллару и недельный к евро. Однако затем российская валюта перешла к консолидации. Развивающиеся валюты сегодня продолжили демонстрировать восходящую динамику. И лишь слабость нефтяных цен несколько портила ситуацию для рубля, сдерживая его от более уверенного роста. Главным фактором, защищающим рубль от негативных драйверов и способствующим его укреплению, является сильная динамика российского долгового рынка. Индекс гособлигаций RGBI сегодня вновь переписал годовую вершину, повышаясь шестую сессию подряд. Высокий спрос на ОФЗ вызван ожиданиями снижения ключевой ставки Банка России на заседании регулятора, которое состоится в ближайшую пятницу. Если при этом будет заявлено о вероятном продолжении данного курса, это будет способствовать дальнейшему росту облигаций, доходность которых при этом снижается, "предвосхищая" аналогичную динамику ключевой ставки. Несмотря на это, ставки на российском долговом рынке останутся привлекательными для иностранных инвесторов, приток средств которых в ОФЗ продолжит оказывать поддержку рублю", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.