Торговый профицит Китая растет несмотря на противостояние с США - Julius Baer

"Прирост экспорта из Китая в мае оказался лучше прогнозов и составил 1,1% в годовом выражении несмотря на повышение импортных пошлин в США, - констатирует экономист Julius Baer Софи Альтерматт. - Тем временем, падение импорта оказалось сильнее ожиданий и достигло 8,5%. В итоге внешнеторговый профицит КНР оказался максимальным с начала года. Увеличение экспорта, вероятнее всего, произошло благодаря опережающему росту поставок в Соединенные Штаты в ожидании возможного введения Вашингтоном новых пошлин. Слабый мировой спрос и эскалация торгового конфликта между США и Китаем позволяют ожидать низкой динамики глобальной торговли. Падение китайского импорта сигнализирует о сохранении вялого внутреннего спроса в стране. Так, например, поставки меди, которая активно используется в строительстве, производстве электротоваров и в обрабатывающей промышленности в целом, в мае остались на низком уровне".

Эксперт полагает, что свежая статистика может заставить власти КНР объявить о новых мерах стимулирования экономики: "На прошлой неделе Государственный комитет по делам развития и реформ опубликовал план по активизации спроса на автомобили и бытовую технику. Финальная версия документа, однако, включала меньше мер, чем обсуждалось в проекте, появившемся в середине апреля. Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут встретиться на саммите G20 в конце июня, но эта встреча пока не была подтверждена. В то же время она вряд ли положит конец торговому конфликту двух стран".