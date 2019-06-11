Рубль растет к доллару и евро днем на фоне позитивной динамики мировых рынков и подъема нефти

Москва. 11 июня. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник днем, рубль дорожает к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики большинства мировых рынков и роста нефти.

Курс доллара США составил 64,53 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 25,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 72,98 руб./EUR1, подешевев на 30,0 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 27,39 копейки - до 68,33 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 12 и 13 июня на 27,61 копейки, до 64,5158 руб./$1, и уменьшил курс евро на 17 копеек, до 73,0448 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на дневных торгах перед праздничным выходным днем в среду, 12 июня. Позитивное влияние на рубль оказывает рост большинства мировых рынков на фоне достижения договоренности между США и Мексикой, позволившей избежать введения новых пошлин на мексиканский импорт. При этом рынки проигнорировали очередное заявление президента США Дональда Трампа о намерении повысить пошлины на товары из Китая.

В понедельник он дважды заявил, что повысит пошлины на товары из КНР на общую сумму в $300 млрд, если в ходе предстоящего саммита G20 в Японии не состоятся его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Трамп сказал журналистам в Белом доме, что на ту часть импорта из КНР, которая еще не была затронута дополнительными американскими тарифами, могут быть введены пошлины на уровне 25% или "значительно выше", передает агентство Bloomberg.

"Укрепление рубля объясняется сочетанием более позитивного восприятия рисков и технических факторов (накануне пара "доллар-рубль" консолидировалась ниже важного уровня поддержки 64,8 руб./$1, а сегодня может приблизиться к отметке 64,2 руб./$1). Объем торгов на валютном рынке сегодня повысился, что указывает на готовность участников рынка покупать рубль, даже несмотря на то, что в среду торги будут закрыты по случаю государственного праздника", - подчеркивают аналитики Sberbank Investment Research.

"Ключевым драйвером для краткосрочной динамики рубля остается общее восприятие инвесторами рисков emerging markets. При этом сильные внутренние драйверы для рубля, на наш взгляд, на текущий момент отсутствуют. С фундаментальной точки зрения, согласно нашей модели, коррекция нефтяных котировок в конце мая - начале июня привела к тому, что курс рубля на текущий момент близок к равновесному (ранее мы говорили о локальной недооцененности рубля). Все это делает рубль еще более зависимым от внешнего фона. Явных драйверов для роста волатильности в рубле пока не наблюдается", - полагает ведущий аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

"Валюты развивающихся стран укрепляются к доллару США, в том числе благодаря тому, что власти Китая снизили справочный обменный курс китайского юаня. Рубль укрепляется при поддержке растущей нефти. Факторы давления на рубль - существенный объем покупок валюты ЦБ РФ для Минфина (около 19,1 млрд рублей в день) и сезонное ухудшение сальдо текущего счета платежного баланса - пока что не оказывают выраженного влияния. Также прогнозируемое нами снижение ключевой ставки Банка России на 25 б.п., до 7,5%, на заседании в эту пятницу едва ли повлияет на российский рынок, так как ожидания уже заложены в котировки", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Нефтяной рынок умеренно поднимается в ходе торгов во вторник на ожиданиях сокращения запасов топлива в США. Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подорожали на 0,29% - до $62,47 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,94% - до $53,76 за баррель.

Внимание инвесторов постепенно переключается на еженедельные статданные по изменению запасов топлива в Соединенных Штатах, которые министерство энергетики страны опубликует в среду. По мнению экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, товарные запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 1,25 млн баррелей. Если отчет Минэнерго подтвердит ожидания аналитиков, снижение запасов станет рекордным с начала мая.

Кроме того, рынок поддерживают заявления Саудовской Аравии о готовности ОПЕК+ поддержать продление соглашения об ограничении нефтедобычи до конца текущего года.

Банк России во вторник, 11 июня, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1,28 трлн рублей (при лимите 1,28 трлн рублей и общем спросе 1 трлн 616 млрд рублей) в среднем по ставке 7,71% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 4 июня, банки разместили в ЦБ РФ 1,12 трлн рублей (при лимите 1,12 трлн рублей и общем спросе 1 трлн 194,8 млрд рублей) в среднем по ставке 7,72% годовых.

Кроме того, в целях абсорбирования устойчивой части структурного профицита ликвидности ЦБ РФ 11 июня провел аукцион по размещению купонных облигаций Банка России (КОБР) 22-го выпуска, предложив инвесторам бумаги на сумму 600 млрд рублей. Банк России разместил данный выпуск облигаций в объеме 383 млрд 741,9 млн рублей по цене отсечения 99,939% при объеме спроса 383 млрд 741,9 млн рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов снизились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 8 базисных пунктов (б.п.) - до 7,86% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 4 б.п. - до 7,94% годовых. Ставка на срок 1 месяц отступила на 2 б.п. - до 8,05% годовых, ставка на срок 3 месяца упала на 3 б.п. - до 8,18% годовых, ставка на срок 6 месяцев снизилась на 1 б.п. - до 8,28% годовых.