Вполне вероятно, что отечественный фондовый рынок сможет закрыть день на рекордной отметке - "Открытие Брокер"

"Рынку США нравятся новые меры Китая по стимулированию экономики, хотя оптимизм может быстро сойти на нет из-за уровня высокой закредитованности в КНР. Тем не менее, новость также позитивно влияет и на российский рынок акций, где покупатели проявляют активность в нефтегазовом секторе и секторе металлургии. Вполне вероятно, что отечественный фондовый рынок сможет закрыть день на рекордной отметке, хотя в предстоящие дни рост будет осложнён дивидендными отсечками в "тяжеловесных" бумагах", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.