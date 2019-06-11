Если цены на нефть в среду вновь не уйдут "в пике", внешний фон будет благоприятным для дальнейшего роста акций - ИК "Велес Капитал"

"Российские фондовые индексы в первой половине сессии вторника смогли вернуться к росту и перешли к обновлению годовых максимумов, в том числе благодаря ряду корпоративных историй. В среду биржи РФ будут закрыты в связи с государственным праздником, что создает дополнительные риски для "быков" как вечером вторника, так и утром четверга в связи с краткосрочной и среднесрочной перекупленностями. Впрочем, если цены на нефть в среду вновь не уйдут "в пике" из-за данных по запасам, внешний фон (как минимум) должен остаться благоприятным для дальнейшего роста", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.