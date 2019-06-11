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Главная / Мнения аналитиков / Нефть остается под давлением - БКС
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11 июня 2019 года 15:16
Нефть остается под давлением - БКС
"Во вторник утром котировки нефти восстановились, но после нашего открытия ушли вниз, обновив вчерашний минимум, и затем отскочили. Сейчас Brent торгуется в небольшом "плюсе" около отметки $62,4. Несмотря на оптимистичные заявления участников сделки ОПЕК+ о ее вероятном продлении до конца года, нефтяные цены находятся под давлением неопределенности с внешнеторговыми переговорами между США и Китаем, а также опасений относительно ослабления мировой экономики и наращивания американской добычи. На этом фоне участники нефтяного рынка уделят особое внимание еженедельной отраслевой статистике. Сегодня в 23:30 мск выходит отчет Американского института нефти, а в завтра в 17:30 мск - Минэнерго США. Ожидается уменьшение запасов нефти на 0,5 млн барр. и суммарное увеличение запасов нефтепродуктов на 1,2 млн барр." - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.
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11 июня 2019 года 19:28
Рынок акций РФ обновил максимум индекса МосБиржи на бумагах металлургов и нефтяников, упал Сбербанк из-за отсечки
Москва. 11 июня. Рынок акций РФ во вторник вырос вслед за подъемом мировых фондовых площадок на решении президента США Дональда Трампа не вводить пошлины на импорт товаров из Мексики. Индекс МосБиржи обновил исторический максимум на бумагах нефтяников и металлургов, причем лидерами роста выступили бумаги "РусАла" и "Норникеля"на дивидендных новостях; упали из-за отсечки дивидендов акции Сбербанка. читать дальше
.11 июня 2019 года 19:27
Рубль укрепляется к доллару и евро перед праздничным выходным днем благодаря улучшению настроений мировых инвесторов
Москва. 11 июня. Доллар и евро слабеют на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль дорожает к бивалютной корзине на фоне улучшения настроений мировых инвесторов и росту спроса на риск. читать дальше
.11 июня 2019 года 18:50
Главным фактором, защищающим рубль от негативных драйверов, является сильная динамика российского долгового рынка - БКС
"Во вторник рубль открылся вверх на позитивном внешнем фоне, обновив двухнедельный максимум к доллару и недельный к евро. Однако затем российская валюта перешла к консолидации. Развивающиеся валюты сегодня продолжили демонстрировать восходящую динамику. И лишь слабость нефтяных цен несколько... читать дальше
.11 июня 2019 года 18:41
Москва. 11 июня. Котировки российских еврооблигаций во вторник приостановили рост после бурного ралли последних дней на фоне снижения активности покупателей в отношении рисковых активов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка снизились в цене, что в итоге привело к небольшому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.11 июня 2019 года 18:34
ндексный провайдер MVIS Indices объявит итоги пересмотра индекса MVIS Russia 14 июня после закрытия торгов, говорится в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" на рынке акций Ильи Питерского. Как ожидает эксперт, из-за изменения состава акционеров "Ленты" ее глобальные депозитарные расписки (GDR)... читать дальше
.11 июня 2019 года 17:43
11 июня энергетическая компания ПАО "ОГК-2" проводит общее собрание акционеров, напоминает портфельный управляющий ИК QBF Денис Иконников. В повестке 10 вопросов. Среди них интересен вопрос об уменьшении уставного капитала путем погашения акций. На балансе компании имеется казначейский пакет... читать дальше
.11 июня 2019 года 17:10
"Прирост экспорта из Китая в мае оказался лучше прогнозов и составил 1,1% в годовом выражении несмотря на повышение импортных пошлин в США, - констатирует экономист Julius Baer Софи Альтерматт. - Тем временем, падение импорта оказалось сильнее ожиданий и достигло 8,5%. В итоге внешнеторговый... читать дальше
.11 июня 2019 года 16:30
Вполне вероятно, что отечественный фондовый рынок сможет закрыть день на рекордной отметке - "Открытие Брокер"
"Рынку США нравятся новые меры Китая по стимулированию экономики, хотя оптимизм может быстро сойти на нет из-за уровня высокой закредитованности в КНР. Тем не менее, новость также позитивно влияет и на российский рынок акций, где покупатели проявляют активность в нефтегазовом секторе и секторе... читать дальше
.11 июня 2019 года 16:05
По мнению аналитиков "Открытие Брокер", текущая коррекция акций "ЛУКОЙЛа" подошла к концу, и сейчас представился хороший момент для покупки бумаг и получения традиционных для эмитента высоких дивидендов. Инвестиционная идея акции "ЛУКОЙЛа": среднесрочная цель - 5800 рублей, потенциальная... читать дальше
.11 июня 2019 года 15:37
Если цены на нефть в среду вновь не уйдут "в пике", внешний фон будет благоприятным для дальнейшего роста акций - ИК "Велес Капитал"
"Российские фондовые индексы в первой половине сессии вторника смогли вернуться к росту и перешли к обновлению годовых максимумов, в том числе благодаря ряду корпоративных историй. В среду биржи РФ будут закрыты в связи с государственным праздником, что создает дополнительные риски для "быков" как... читать дальше
.11 июня 2019 года 15:34
Москва. 11 июня. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник днем, рубль дорожает к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики большинства мировых рынков и роста нефти. читать дальше
.11 июня 2019 года 14:45
Соглашение между США и Мексикой по вопросам нелегальной миграции и отсрочке импортных пошлин, которыми угрожал Вашингтон, попало в заголовки новостей в прошедшие выходные. "Сделка позволила повысить настроения на финансовых рынках, и, по нашим оценкам, произвела больший эффект, чем рассчитывал... читать дальше
.11 июня 2019 года 14:14
"ФРС США заявила о возможности снизить процентные ставки в случае эскалации внешнеторгового конфликта. Регулятор пообещал дождаться саммита G20 в Осаке в конце июня, и вероятнее всего снизит процентную ставку по итогам июльского заседания. Предполагается, что эта мера позволит предотвратить... читать дальше
.11 июня 2019 года 13:35
Одним из ключевых рисков разбалансировки глобального рынка нефти остается растущая добыча США - Банк "Санкт-Петербург"
"Нефть Brent умеренно снижалась вчера, во вторник утром торгуется в районе $62,7/барр. Котировкам не дают укрепиться опасения снижения глобального спроса на нефть из-за рисков замедления темпов роста мировой экономики. Более того, вчера Министр финансов России Антон Силуанов допустил снижение... читать дальше
.11 июня 2019 года 12:50
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) с $5,5 до $6,5 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация с "держать" до "покупать". Прогнозная стоимость акций "Газпрома" (MOEX: GAZP), рассчитанная аналитиками... читать дальше
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