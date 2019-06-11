Нефть остается под давлением - БКС

"Во вторник утром котировки нефти восстановились, но после нашего открытия ушли вниз, обновив вчерашний минимум, и затем отскочили. Сейчас Brent торгуется в небольшом "плюсе" около отметки $62,4. Несмотря на оптимистичные заявления участников сделки ОПЕК+ о ее вероятном продлении до конца года, нефтяные цены находятся под давлением неопределенности с внешнеторговыми переговорами между США и Китаем, а также опасений относительно ослабления мировой экономики и наращивания американской добычи. На этом фоне участники нефтяного рынка уделят особое внимание еженедельной отраслевой статистике. Сегодня в 23:30 мск выходит отчет Американского института нефти, а в завтра в 17:30 мск - Минэнерго США. Ожидается уменьшение запасов нефти на 0,5 млн барр. и суммарное увеличение запасов нефтепродуктов на 1,2 млн барр." - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.