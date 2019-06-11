"ВТБ Капитал" поднял рейтинг акций "Газпром нефти" до "покупать" и оценку на 18%

"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) с $5,5 до $6,5 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация с "держать" до "покупать".

Прогнозная стоимость акций "Газпрома" (MOEX: GAZP), рассчитанная аналитиками инвестбанка, была тоже повышена - с $3,6 до $3,7 за штуку, но рекомендация "держать" не изменилась.

Оценки и рекомендации аналитиков для акций (цены в долларах США):

Прогнозная цена Газпром - 3,70 (текущая цена - 3,6), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Газпром нефть - 6,50 (текущая цена - 5,7), рекомендация - покупать.