Не ожидаем давления на выпуски RUALRU - БКС Глобал Маркетс

"РусАл" получил и изучает предложения президента и основного акционера ГМК "Норильский никель" Владимира Потанина о корректировке дивидендной формулы "Норникеля", сообщил "Интерфаксу" независимый член совета директоров "РусАла" и неисполнительный член совета директоров "Норникеля" Максим Полетаев.

"Изменения в дивидендной политике "Норникеля" (Baa/BBB-/BBB-) маловероятны до декабря 2022 г., когда истекает действующее соглашение акционеров, поскольку размер выплат устраивает "РусАл", особенно при текущих низких ценах на алюминий. Таким образом, мы не ожидаем давления на выпуски RUALRU, которые торгуются с YTM в диапазоне 5,20-5,54% и оценены справедливо", - отмечают аналитики БКС Глобал Маркетс.