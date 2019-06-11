Рынок акций РФ утром просел на бумагах Сбербанка, остальные фишки растут вслед за миром

Москва. 11 июня. Рынок акций РФ утром во вторник просел по индексам из-за упавших после отсечки дивидендов акций Сбербанка с учетом расчетов "Т+2", остальные blue chips растут вслед за внешними фондовыми площадками на решении президента США Дональда Трампа не вводить пошлины на импорт товаров из Мексики.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2729,95 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1332,86 пункта (-0,2%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 4,2%.

Доллар упал до 64,53 рубля (-0,26 рубля).

Обыкновенные акции Сбербанка подешевели до 237,09 рубля (-4,8%), "префы" - до 208,18 рубля (-5,4%). Учитывая дивидендные выплаты Сбербанка в размере 16 рублей на акцию каждого типа, доходность обыкновенных бумаг составляет порядка 6,4% годовых, "префов" - 7,3%, а поскольку суммарный вес бумаг банка в расчете индексов составляет около 16,3%, негативное влияние отсечки на индикаторы превышает 1%. Из-за отсечки дивидендов Сбербанк уступил лидерство по капитализации "Газпрому" (MOEX: GAZP).

Также подешевели рублевые акции "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,2%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,2%).

Выросли бумаги "РусАла" (MOEX: RUAL) (+4,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,3%, до 14,164 тыс. рублей), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,9%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,9%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,5%), "Мосбиржи" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,2%).

Поддержку акциям "РусАла" оказали заявления руководства компании о возможности выплаты дивидендов в ходе телефонной конференции по итогам отчетности за первый квартал этого года. "Мы ожидаем обсуждения советом директоров [вопроса о дивидендах] позже в этом году", - заявила директор по финансам "РусАла" Александра Бурико. "РусАл" из-за значительного долгового бремени не выплачивал дивиденды с 2009 по 2015 год.

Накануне акционеры "Норникеля" на годовом собрании ободрили выплату дивидендов за 2018 год в размере 792,52 рубля на обыкновенную акцию (закрытие реестра акционеров 21 июня).

Индексы в США в понедельник выросли благодаря решению президента США Трампа не вводить пошлины на импорт товаров из Мексики. "Мне приятно сообщить вам, что США добились письменного соглашения с Мексикой. Пошлины в отношении Мексики, введение которых было запланировано на понедельник, таким образом, откладываются на неопределенный срок", - написал он в Twitter.

Трамп пояснил, что в обмен на это в Мехико "согласились принять решительные меры, чтобы обуздать волну иммигрантов, следующих через Мексику к нашим южным границам". По словам президента, такие меры позволят существенно снизить или вообще свести на нет поток нелегалов, следующих через территорию Мексики в США.

Между тем уже в понедельник Трамп заявил в интервью телеканалу CNBC, что США введут новые пошлины на импорт китайских товаров на общую сумму около $300 млрд в год, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на саммит G20 в японской Осаке 28-29 июня.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Трамп примет решение о введении тарифов после встречи с Си Цзиньпином, которая запланирована "на полях" саммита.

Кроме того, поддержку рынку оказывают ожидания снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) на фоне ослабления темпов роста мировой экономики.

Вслед за США выросла во вторник фондовая Азия (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%, китайский Shanghai Composite прибавил 2,6%), "плюсуют" Европа (FTSE, CAC 40, DAX растут на 0,5-1,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,3%), несмотря на ультимативные заявления Трампа в отношении Китая.

Поддержку китайским индексам оказало заявление министерства финансов КНР о снижении ограничений на размещение облигаций местными органами самоуправления. Они смогут размещать бумаги для привлечения финансирования определенных ключевых проектов.

Нефть во вторник также умеренно дорожает, но цена Brent остается на $0,4 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в понедельник. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $62,51 за баррель (+0,4% и -1,6% накануне), июльская цена WTI - $53,75 за баррель (+0,9% и -1,4% в понедельник).

Главным опасением для мирового рынка топлива остается замедление темпов роста мировой экономики из-за ухудшения торговых отношений между США и Китаем. Ожидается, что лидеры двух стран обсудят торговое соглашение в рамках саммита G20, который состоится в Осаке в конце июня.

В мае Трамп, несмотря на проходивший в то время раунд двухсторонних переговоров с Китаем по торговым разногласиям, поднял пошлины на импортируемые из КНР товары стоимостью $200 млрд с 10% до 25%, а также дал указание готовиться к введению пошлин на товары стоимостью еще $300 млрд, то есть на всю оставшуюся часть китайского экспорта в США.

С другой стороны, страны ОПЕК+ пока успешно выполняют условия соглашения об ограничении нефтедобычи, действие которого заканчивается в июле. В конце июня страны соберутся для обсуждения возможного продления соглашения, и по общему мнению, решение будет положительным.

Как отмечает руководитель аналитического отдела ИК "Инстант Инвест" Александр Тимофеев, нефть Brent предпринимает новые попытки роста в надежде, что API на этот раз порадует "быков" после резкого роста запасов неделей ранее. Российские фондовые индексы остаются в русле "бычьего" тренда, но рискуют привлечь продажи на максимумах при отсутствии дальнейшей подпитки со стороны покупателей.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС брокер" Альберта Короева, стартовую просадку российских фондовых индексов во вторник обеспечил только фактор очистки от дивидендов тяжеловесных акций Сбербанка. В ближайшие дни от дивидендов очистятся также акции "Магнита", "Роснефти" (MOEX: ROSN), "Северстали", что также будет оказывать давление на индексы.

Внешняя конъюнктура при этом относительно спокойная. Макроэкономические показатели сигнализируют о замедлении мирового роста, но инвесторы надеются, что монетарные власти подоспеют со своими стимулами. Кроме того, участники рынка ждут встречи глав США и Китая на G20 для продвижения ситуации по торговым спорам. Возможно, поддержку оказывает и приближение завершения полугодия, считает эксперт.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, если бы не отсечка в акциях Сбербанка, индексу МосБиржи ничего бы не помешало продвинуться к верхней границе восходящего канала в районе 2760 пунктов на фоне позитивной динамики внешних площадок благодаря договоренностям между США и Мексикой, позволившим Трампу не вводить пошлины на мексиканские товары.

Учитывая, что в последние дни покупки в акциях Сбербанка преобладали, есть надежда, что бумаги банка могут довольно быстро закрыть "дивидендный гэп". В принципе, акции Сбербанка можно попробовать спекулятивно купить сроком не позже, чем до конца недели, полагает аналитик.

Нефть Brent пока сохраняет поддержку $62,3 за баррель, целью нового похода наверх выступает отметка $67 за баррель, но для этого нужны позитивные поводы. Такими могут стать, например, снижение запасов в США или более уверенные комментарии российских чиновников о том, что страна на ближайшем саммите ОПЕК+ не будет настаивать на изменении условий действующего соглашения о сокращении добычи нефти. Целью укрепления рубля является отметка 64,1 руб./$1. Практически нет сомнений, что ЦБ РФ на заседании в пятницу снизит ставку на 0,25 процентного пункта (до 7,5%), но это уже заложено в котировки, считает Антонов.

По мнению аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, внешние рынки отыгрывают с начала недели достигнутые договоренности между США и Мексикой и снятие риска введения первыми ввозных пошлины на мексиканский импорт, а также окрепшую уверенность в скором снижении ключевой ставки ФРС из-за слабой статистики Минтруда. Определенную поддержку оказали и данные по торговому балансу КНР, согласно которым страна смогла показать рост экспорта (+1,1% г/г).

Китайский рынок был поддержан планами властей КНР по стимулированию инфраструктурных проектов. Локально тема торгового конфликта США и КНР отошла на второй план: участники рынка ждут встречи глав стран на саммите G20 в Японии 28-29 июня, расценивая жесткие заявления американской стороны как попытки усиления переговорных позиций (Трамп пригрозил ввести импортные пошлины в размере 25% на все китайские товары, если председателя КНР Си Цзиньпина не будет на саммите). В ближайшие дни, в отсутствие жестких ответных заявлений Китая, тема близящегося заседания ФРС 18-19 июня, от которого ждут смягчения среднесрочных ожиданий по экономике и ключевой ставки, с намеками на скорое ее снижение, останется более актуальной. И надежды на ФРС вполне могут продолжить оказывать в середине недели поддержку рынкам.

Российский рынок акций, несмотря на неплохую внешнюю конъюнктуру, показывает негативную динамику ввиду технических факторов - со вторника акции Сбербанка торгуются без дивидендов, кроме того, часть участников, вполне вероятно, предпочтет занять консервативные позиции перед выходным днем 12 июня. Индекс МосБиржи может опуститься в середину диапазона 2700-2750 пунктов, поскольку просадку финсектора отчасти компенсирует спрос на акции сырьевых компаний: "нефтянку" способно поддержать восстановление рынка нефти, металлургов во главе с "Норникелем" - близость дивидендных "отсечек", считает Локтюхов.

По оценке эксперта "Академии управления финансами и инвестициями" Геннадия Николаева, на рынке нефти по-прежнему превалируют "медвежьи" риски, при подходе Brent к $64 за баррель возрастают продажи, а район $62 за баррель привлекает покупателей. Позитивных факторов, как отраслевых, так и внешних, пока недостаточно, чтобы поддержать дальнейший подъем котировок. Главными факторами выступают сокращение числа буровых установок в США на 11 единиц (до минимума с февраля 2018 года), улучшение интереса к риску на фоне спада напряженности между США и Мексикой, а также заверения министра нефти Саудовской Аравии в том, что производители готовы работать над предотвращением обвала котировок.

Рынок "черного золота" сохраняет нервозность из-за неразрешенного конфликта между Вашингтоном и Пекином. Трамп сообщил, что готов ужесточить тарифы в отношении Китая, если Си Цзиньпин не посетит саммит G20. На этом фоне в ближайшей перспективе потенциал возвращения Brent к уверенному росту по-прежнему ограничен, а угроза более глубокой просадки цен и возвращения под отметку $60 сохраняется, считает эксперт.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (+4,3%), "МРСК Юга" (MOEX: MRKY) (+2,7%), GDR En+ (MOEX: ENPL) Group (+2,4%).

Подешевели бумаги "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (-2%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (-2%), ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (-1,8%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-0,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 11,609 млрд рублей (из них 5,199 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).