Рубль растет на фоне высокого спроса на локальные активы - БКС

"Доллар возвращается к снижению против большинства мировых валют на фоне продолжающейся череды слабой экономической статистики, которая все больше убеждает инвесторов в неотвратимости смягчения политики ФРС. "Аппетит к риску" на рынках растет благодаря росту кредитования в Китае и хорошей статистике по экспорту из Поднебесной. Большинство валют EM реагирует на это ростом. Основным драйвером роста видится высокий спрос на локальные активы: на акции в преддверии основных див. отсечек, на облигации в преддверии заседания ЦБ в пятницу. Вполне возможно, что к концу недели мы увидим фиксацию. Кроме того, рынки умеренно позитивно отнеслись ко вчерашним заявлениям Трампа, которые выглядели жестко только в заголовках газет. Инвесторы сфокусировались на готовности американского президента договариваться. К тому же все помнят недавний успех в торговых переговорах с Мексикой. Рост спроса на риск подчеркивает уверенная динамика юаня и китайского фондового рынка. Пара USD/RUB после пробоя важного уровня 65 достигла первой цели - отметки 64,5, где проходит диагональная поддержка. В случае ее пробоя следующий локальный уровень расположен на отметке 64,3. А более сильная поддержка лежит в районе 63,7. Индекс доллара возвращается к падению после коррекции. Причем в лидерах роста против "американца" находятся евро и канадский доллар. А франк и иена отстают. Это подчеркивает рост рисковых настроений. Индекс RGBI вырос 5-ю сессию подряд. Снижение ставки Центробанком на ближайшем заседании уже полностью заложено рынком. Сегодня можно начинать фиксировать спекулятивные позиции по ОФЗ. Поддержка для рубля с этого фланга на этой неделе будет меньше из-за отсутствия аукционов Минфина", - комментирует ситуацию эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Сергей Гайворонский.