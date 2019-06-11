Активность на рынке ОФЗ во вторник останется невысокой из-за предстоящих праздников - Уралсиб

"В сегменте ОФЗ неделя началась крайне неактивно, но котировки индикативно подросли, - напоминает аналитик корпорации Уралсиб Ольга Стерина. - Вчера активы развивающихся стран пользовались спросом благодаря новости о том, что США не будут вводить пошлины на импорт из Мексики. Разумеется, мексиканский песо лидировал среди валют ЕМ, укрепившись более чем на 2%. Курс рубля за основную торговую сессию повысился совсем немного – примерно на 20 коп. до 64,7 руб./долл. Цены на нефть, показав неплохой рост в пятницу вечером, новую неделю начали с небольших колебаний и большую часть дня находились в районе 63,5 долл./барр. В ОФЗ торги тоже были вялыми, оборот едва достиг 13 млрд руб., из которых почти четверть пришлась на флоатеры. Отметим, что с начала месяца торговая активность во флоатерах заметно увеличилась. По итогам дня котировки рублевых госбумаг выросли примерно на 0,1–0,3 п.п. Скорее всего, с приближением заседания ЦБ инвесторы будут предпринимать все меньше действий на рынке. В эту среду аукционы по доразмещению ОФЗ не состоятся из-за праздника, так что никаких параметров сегодня объявляться не будет, и активность наверняка останется невысокой".

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Компании упоминаемые в новости: Сбербанк России