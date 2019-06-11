Восстановление спроса на акции играет в настоящий момент против золота - FxPro

"Золото опустилось к 1325, в область минимумов понедельника. Восстановление спроса на акции играет в настоящий момент против этого металла. Фундаментально настроения могут развернуться при новой волне страхов на финансовых рынках, а также при нарастании инфляционного давления. В первом случае инвесторы выбирают золото в качестве "тихой гавани", а во втором в качестве защиты капитала от инфляции, которая вызвана излишней мягкостью центробанков", - отмечают в FxPro.