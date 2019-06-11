Ожидаем, что 14 июня Банк России снизит ключевую ставку с 7.75% до 7.5%, реакция рынка будет минимальной - "Нордеа Банк"

"Мы ожидаем, что 14 июня Банк России снизит ключевую ставку с 7.75% до 7.5%. Влияние решения ЦБ на рубль будет минимальным, - отмечает аналитик "Нордеа банка" Татьяна Евдокимова. - Основная интрига заседания состоит в том, какие сигналы даст регулятор относительно своих дальнейших действий. Последние комментарии от представителей ЦБ свидетельствовали о желании регулятора действовать весьма осторожно, снижая ставку постепенно. На данный момент, по крайней мере, еще одно снижение ставки до конца года выглядит обоснованным. Ситуация в мировой экономике выступает ключевым фактором риска, способным притормозить цикл дальнейшего снижения ставок в России. Если опасения относительно перспектив мировой экономики в условиях роста протекционистских настроений приведут к снижению цен на нефть и ослаблению курса рубля, то темп снижения ставки может замедлиться. Реакция рынка на снижение ставки в пятницу, скорее всего, будет минимальной, поскольку решение весьма ожидаемо. Предыдущие 6 заседаний ЦБ, за которыми следовало снижение ставки в 2016-2017 годах, не вызывали сильной динамики курса рубля. Курс изменялся в пределах нескольких десятых процента по итогам заседания. Случаи укрепления и ослабления рубля по итогам заседания распределились в равной пропорции. Динамика рынка ОФЗ по факту заседания будет зависеть от сигнала ЦБ относительно дальнейших действий. Намек на дальнейшее снижение ставки в 2019 году, вероятно, приведет к умеренному снижению доходностей".