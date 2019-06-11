Фьючерсы на Brent могут постепенно восстановить ценовые уровни выше $65 за баррель - БКС

"Нефтяные котировки в понедельник скорректировались после пятничного роста. Фьючерсы на Brent вернулись в район $62 за баррель, оставшись в торговом диапазоне $59,5-63. Бэквордация контракта на Brent с поставкой через 18 месяцев к ближнему фьючерсу продолжает снижаться, что указывает на сокращение дисбаланса между краткосрочными и долгосрочными ожиданиями. Иными словами, снижается премия актуальных цен к средним ожидаемым уровням. Сентимент на рынке продолжает улучшаться в свете позитивных заявлений относительно будущего сделки ОПЕК+. В понедельник два высокопоставленных чиновника РФ заявили, что без продления сделки ОПЕК+ цены на нефть могут упасть ниже $30 за баррель. Такой сценарий негативен для страны, так как в бюджет заложена цена чуть более $40 за баррель, - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов. - Заявления чиновников были оценены рынком как сигналы о том, что Россия может поддержать сокращение поставок во II полугодии 2019 г., как и остальные участники сделки. Фьючерсы на Brent могут постепенно восстановить прежние ценовые уровни выше $65 за баррель по мере роста уверенности в продлении сделки ОПЕК+. Тем не менее, рынок по-прежнему обеспокоен угрозой замедления экономики из-за торговых войн, а также ростом запасов нефти в США, который сигнализирует о недостаточном спросе. Несмотря на решение вопроса с Мексикой, США по-прежнему находятся в конфронтации с Китаем по поводу торговых противоречий, и очередные протекционистские шаги являются лишь вопросом времени. Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что Дональд Трамп примет решение о возможном введении дополнительных пошлин на китайский импорт после встречи Си Цзиньпином. Речь идет о товарах на сумму около $300 млрд. Предполагается, что встреча пройдет в ходе саммита лидеров G20, намеченного на 28-29 июня".