Основным драйвером рынка рублевых облигаций выступают ожидания снижения ключевой ставки ЦБ РФ на фоне замедления инфляции - Промсвязьбанк

"В понедельник покупки рублевых облигаций продолжились. Кривая доходности ОФЗ сместилась вниз еще на 2 – 4 б.п. Доходность 5-летних госбумаг опустилась до 7,50% годовых (-2 б.п.), 10-летних – до 7,69% годовых (-4 б.п.), - констатирует аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. - Основным драйвером рынка рублевых облигаций выступают ожидания снижения ключевой ставки ЦБ РФ на фоне замедления инфляции. Заявление Э. Набиуллиной о том, что Банк России готов в ближайшее время рассмотреть снижение ключевой ставки, прозвучавшее на прошлой неделе на ПМЭФ, усилило активность покупателей ОФЗ. С момента последнего заседания Совета Директоров ЦБ РФ (26 апреля) доходность ОФЗ срочностью 5-10 лет уже снизилась на 54 б.п., что отражает сильные ожидания инвесторов скоро начала цикла смягчения монетарной политики Банком России. В пользу снижения ключевой ставки свидетельствует замедление инфляции в мае до 5,1% по сравнению с 5,2% в апреле и 5,3% в марте. Смягчение риторики ФРС и ЕЦБ дает повод центробанкам развивающихся стран увереннее проводить свою политику снижения ставок и стимулирования экономики. Мы ожидаем, что на заседании 14 июня с высокой вероятностью ЦБ РФ понизит ключевую ставку на 25 б.п. В условиях высокого спроса на ОФЗ корпоративные эмитенты успешно проводят первичные размещения облигаций. Вчера РСХБ (Ba1/–/BB+) провел сбор заявок инвесторов на новый выпуск облигаций объемом 10 млрд руб., установив ставку купона 8,15% на 2 года при первоначальном ориентире 8,20-8,30%. Доходность бумаги составляет 8,32% годовых и содержит премию к ОФЗ в размере 98 б.п. Решение Банка России по ключевой ставке 14 июня и подробный комментарий регулятора будут определять дальнейшее движение рублевых облигаций".

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