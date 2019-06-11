Ждем спокойных торгов по рублю - "Нордеа Банк"

"Рубль накануне умеренно укреплялся в основных валютных парах (+0,3% в паре с долларом и с евро), следуя общему тренду валют развивающихся стран, получавших поддержку от восстановления аппетита к риску после решения США не вводить пошлины против мексиканских товаров. Поддержку рублю оказывали и продолжающиеся покупки российских суверенных облигаций: доходности ОФЗ снизились накануне на 2-5 пунктов вдоль кривой. Нефтяные цены сохранялись в коридоре 62,15-63,75 долл./барр., не оказывая значимого влияния на динамику российской валюты. В отсутствие значимой макроэкономической статистики сегодня ожидаем спокойных торгов в преддверии предстоящего выходного дня", - отмечают в "Нордеа Банке".